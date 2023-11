Viñuales es fixa el 30 de novembre per tancar els pressupostos del 2024

En els darrers dies, el govern ha mantingut els primers contactes amb els grups de l'oposició

Actualitzada 15/11/2023 a les 20:12

El govern municipal de l'Ajuntament va per feina amb els pressupostos del 2024. L'alcalde, Rubén Viñuales, s'ha fixat el dia 30 de novembre com a horitzó per aprovar els comptes. L'executiu està ultimant la primera proposta que presentaran als grups de l'oposició, amb els quals ja ha mantingut els primers contactes. Segons han confirmat fonts municipals a Diari Més, els socialistes encara han d'acabar de quadrar entre un i dos milions d'euros per acabar d'equilibrar els comptes.El darrer grup a trobar-se amb el govern ha estat el Partit Popular, que ahir va mantenir una reunió amb el govern. Realment, va ser una trobada de tempteig, ja que era el primer cop que se citaven per parlar dels comptes del 2024. Els populars, que es van quedar fora de les negociacions per les ordenances fiscals perquè es van oposar a qualsevol pujada d'impostos, ahir van poder expressar algunes de les seves peticions per als pressupostos.La portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, declarava davant els mitjans que estan «oberts a negociar». «Evidentment, no serà un xec en blanc. Es tracta que els pressupostos vagin alineats amb el que nosaltres hem proposat en el nostre programa electoral», afirmava l'edil. De la mateixa manera s'ha expressat el portaveu de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, qui ha assegurat que «l'alcalde no té el nostre vot garantit». En aquest sentit, ha explicat que «el govern haurà d'acceptar les nostres propostes i programa si el vol». De moment, però, apunten que els socialistes han accedit a una condició «imprescindible» que ha posat la formació sobiranista per iniciar les negociacions: nomenar mossèn Fort fill predilecte.El cert és que tots els grups de l'oposició estan a l'espera que el govern els faci arribar la seva proposta de pressupost. De fet, En Comú Podem esperava tenir-lo ja a les seves mans, però la data d'entrega s'ha anat endarrerint. Respecte a les negociacions, el portaveu de la formació, Jordi Collado, afirma que «primer cal treballar i endreçar totes les inversions que estan abandonades». En aquest sentit, apunta que el govern ha «rebut bé» algunes propostes com traslladar l'OMAC a la Tabacalera. Els comuns també han demanat «entre 1 i 1,5 milions d'euros per a la compra d'habitatge».Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha preferit ser «prudent», ja que «només hi ha hagut un primer contacte». Tot i això, la portaveu d'ERC, Maria Roig, ha destacat que «la intenció no és que es prorroguin els pressupostos» i que treballaran per tirar-los endavant. Apunta que, un cop coneguin la proposta dels socialistes, en faran valoració.El govern s'ha posat les piles per tenir els pressupostos tancats abans d'acabar el novembre i evitar que s'allargui el procés, com va passar l'any passat, quan l'Ajuntament de Tarragona va acabar aprovant els comptes del 2023 dos dies abans d'acabar l'any. Tal com va passar amb les ordenances fiscals, seran la consellera d'Hisenda, Isabel Mascaró, i l'exconseller i assessor del PSC, Pau Pérez, els encarregats de portar les negociacions a bon port.