Tarragona estrena els tres primers autobusos d'hidrogen verd

Els autobusos són els primers que es posaran en circulació a la ciutat i destaquen per generar zero emissions i ser més silenciosos

Actualitzada 16/11/2023 a les 16:13

Els vehicles inicien un període de proves sense passatgers

Renovació de la flota de l'EMT

Els tres autobusos presentats avui són els primers d'hidrogen verd que es posaran en circulació a la ciutat i destaquen per generar zero emissions i ser més silenciosos. Així mateix, el passat mes de setembre l'EMT va treure a licitació l'adquisició d'uns altres quatre autobusos d'hidrogen verd, que també compten amb el finançament dels fons Next Generation. L'objectiu és assolir que al 2024 el 10% de la ruta de la flota d'autobusos municipals estigui descarbonitzada.

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha presentat aquest matí els primers tres autobusos d'hidrogen verd que s'incorporen a la flota d'autobusos municipals de Tarragona. La presentació ha tingut lloc a les cotxeres de l'EMT i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la consellera de Mobilitat i presidenta de l'EMT, Sonia Orts; i el director general de Carburos Metálicos, Miquel Lope.L'alcalde de Tarragona ha afirmat que «avui és un dia important per a Tarragona. Fem un pas endavant cap a una ciutat amb zero emissions. Des de l'Ajuntament cal seguir dedicant esforços en la descarbonització i esdevenir líders en tecnologia». A la vegada, ha posat en valor que «a Tarragona hi ha creat un ecosistema local entorn a l'hidrogen verd. Avancem en el camí a la sostenibilitat».Al seu torn, la presidenta de l'Empresa Municipal de Transports ha afirmat que «l'EMT té un clar objectiu cap a la descarbonització. Avui presentem els tres primers autobusos d'hidrogen verd a la ciutat, als quals, l'any vinent, s'hi sumaran quatre més que recentment s'ha tret a licitació. L'objectiu és assolir que al 2024 el 10% de la ruta de la flota d'autobusos municipals estigui descarbonitzada». Així mateix, també ha destacat «l'aposta de l'EMT per l'hidrogen verd no és només en la compra de vehicles, sinó que hem apostat per garantir l'accés a la infraestructura per efectuar els proveïments necessaris i així assegurar el subministrament de l'hidrogen verd als autobusos».Els tres autobusos adquirits són tres unitats del model Caetano H2 Cyti Gold de 12 metres, propulsats per un motor de tracció 100% elèctric. Durant les properes setmanes els vehicles iniciaran un període de proves sense passatgers per estudiar la seva autonomia i comportament. Es preveu que aquest període de proves finalitzi a mitjans de desembre. L'empresa Carburos Metálicos és l'empresa adjudicatària del servei de subministrament d'hidrogen verd que abastirà aquests tres autobusos impulsats per pila d'hidrogen.