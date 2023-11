Tarragona acull una exposició d'art exiliat

Tres pintors ucraïnesos exiliats a Tarragona exposen fins al 30 de desembre les seves obres en un nou espai artístic obert a la Part Alta, el Gastrobar L'Adelita

Actualitzada 15/11/2023 a les 20:54

Aquest dimecres al vespre es va inaugurar a l'Espai L'Adelita (Cos del Bou 6, de Tarragona) una exposició de pintors refugiats a la ciutat arran de l'esclat de la guerra a Ucraïna. Els autors de les pintures són Sergeí Voínovskí, Yaroslava Yadvychuk i Oleksandr Prirva, i la mostra és una iniciativa de L'Associació Ucraïnesa Khortytsya i el Gastrobar L'Adelita.«A l'associació tenim músics, ballarins, poetes… i també pintors. Vam pensar que seria una bona oportunitat per donar-los visibilitat i mostrar el seu treball», explica Zoryana Lyashenko, secretària de l'Associació Khortytsya. Les trajectòries artístiques de tots tres artistes arrenquen al seu país natal, però han acabat convergint a Tarragona, on han acabat establint-se a causa de la guerra. Sergeí Voínovskí té estudis d'Art i entre les feines realitzades hi ha la restauració de quadres en esglésies de Moldàvia, Ucraïna i Xipre. Ha participat en diverses exposicions col·lectives tant al seu país com a Espanya.Oleksandr Prirva, per la seva banda, és un artista multidisciplinari i membre del grup punk ValyaKotik. Treballa com a dissenyador de producció per a cinema i televisió i participa en exposicions i projectes de recerca. Yaroslava Yadvychuk és la més jove dels tres artistes, i encara s'està formant, tot i que ja ha participat en diverses exposicions, rebent el reconeixement de públic i crítica. Va arribar a Tarragona després de passar un temps a Andorra, on es va refugiar quan va esclatar la guerra amb Rússia. En l'actualitat estudia gràfica i multimèdia amb l'objectiu d'obrir-se camí en l'art contemporani.Aquesta exposició és una de les moltes accions que realitza l'Associació Khortytsya i que serveixen tant per donar visibilitat a la comunitat ucraïnesa com per a recollir fons. «Ens concentrem cada quinze dies al Balcó del Mediterrani perquè la guerra no s'oblidi. Encara no s'ha acabat, ni tan sols ha afluixat. Continua morint gent i hi ha segrestos de nens que són portats a Rússia per la força», explica la Zoryana. Pel que fa a l'espai L'Adelita, aquest és una iniciativa de l'empresari i professor universitari Francisco Alvear, que treballa per oferir de sales i espais alternatius als artistes del territori.