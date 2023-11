Nous recorreguts per la Catedral de Tarragona

El Museu Diocesà estrenarà al gener un itinerari que tindrà com a gran estrella una cisterna tardoromana de 150 m³

Actualitzada 15/11/2023 a les 20:32

El Museu Diocesà de Tarragona estrenarà un nou recorregut aquest gener. Començarà a la cisterna tardoromana que s'ubica darrere de l'Antic Refetor de Canonges i continuarà pel mur del recinte de culte imperial, darrere de la capella de la mare de Déu de les Neus i la capella de Sant Salvador.«Estem creant un circuit arqueològic que serveixi per comprendre els elements romans de l'interior del conjunt catedralici», explica Andreu Muñoz, director del Museu Diocesà de Tarragona. La cisterna tenia capacitat per a 150 metres cúbics i té unes dimensions de 6x6 metres.«Es va utilitzar com a cuina en l'època medieval i encara es poden veure les empremtes dels mobles on es cuinava. D'allí es passaven els plats a l'interior del refetor», exposa Josep Maria Macias, investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i director arqueològic del projecte quadriennal de les intervencions. L'itinerari s'acompanyarà d'una passarel·la i d'imatges perquè el públic conegui l'espai.En sortir de la cisterna, els visitants es trobaran en un passadís amb un «espectacular i sorprenent» mur romà de 10 metres d'alçada. «És un entorn històric molt interessant. La part medieval tapa la romana, però amb el nou projecte la posem al descobert», indica Muñoz. «El visitant es pensa que és un espai subterrani quan en realitat és una mena de passadís», exposa Macias.Tot i això, el nou recorregut no acabarà aquí. De cara a la tardor de l'any vinent, el següent pas del projecte serà museïtzar l'espai de l'exedra romana del claustre. «L'acompanyarem d'un suport d'imatges i text perquè s'entengui la part exterior de l'espai», explica Muñoz.La intenció amb aquest recorregut serà completar un projecte integral que ajudi el visitant a tenir una visió completa dels usos de l'espai a les diferents èpoques. «Hem de pensar que els visitants veuen abans el Museu Bíblic, on tenen l'espai d'interpretació. Allí, coneixen la part occidental i en el recorregut visiten la part oriental», afirma Muñoz. En aquest sentit, els responsables posen en valor la particularitat dels espais històrics de la ciutat. «Tens la visió d'un monument que, al seu interior, es conserva de forma excel·lent», diu Macias.A més, director i investigador coincideixen en el diagnòstic del projecte. «En menys de tres anys hem renovat dues sales del museu, la pinacoteca gòtica i la vella Santa Tecla. Convertim la catedral en un espai patrimonial d'un interès cultural notori», afirma Muñoz. «La línia és clara i portem un ritme molt ferm», conclou Macias.