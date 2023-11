La Tarraco Health Race ja compta amb gairebé 700 persones inscrites

La cursa de la salut tindrà lloc el proper 26 de novembre

Actualitzada 16/11/2023 a les 16:24

Sobre la samarreta de la THR23

Des del mateix punt on el pròxim 26 de novembre tindrà lloc la segona edició de la Tarraco Health Race, el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez i el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), Sergi Boada, han presentat la samarreta commemorativa de la segona edició d'aquesta cursa.A deu dies de l'esdeveniment, el nombre de persones inscrites s'enfila fins a gairebé els 700, superant les xifres de corredors i corredores de l'any passat en les mateixes dates. Ara per ara, la caminada és la que compta amb un major nombre d'inscrits, però la novetat del circuit de 10k està generant gran expectativa i les inscripcions porten un bon ritme.En paraules de Boada, «es reafirma el compromís de la ciutadania de Tarragona amb l'esport, la salut i la solidaritat. És imprescindible la pràctica esportiva i, com a metges, hem de ser els primers a prescriure esport com un fàrmac més per a combatre patologies».Per la seva banda, Álvarez , ha manifestat que des de Tarragona Esports «tornem a col·laborar en aquesta cursa, una autèntica jornada d'esport, salut i solidaritat». Álvarez ha fet una crida a la ciutadania a participar en aquest esdeveniment esportiu que es consolida a la ciutat.La Tarraco Health Race és una cursa solidària i la recaptació íntegra obtinguda es destina a una causa solidària. En aquesta segona edició tots els diners de les inscripcions es destinaran a la Fundació catalana d'ELA Miquel Valls, organització destinada a l'atenció de familiars i persones afectades per Esclerosi Lateral Amiotròfica.La samarreta tècnica de la THR continua mantenint la mateixa tonalitat blavosa que en la primera edició, però amb un disseny nou on destaca una franja lateral a la part dreta amb pinzellades negres. El característic logotip de la Tarraco Health Race inclou, ara, l'de la ciutat amb la paraula Tarraco i, a diferència de la primera edició, ara ocupa tota la part frontal de la samarreta, deixant la zona posterior per als organitzadors i patrocinadors de l'esdeveniment. Les inscripcions i donacions es poden fer al portal web de la cursa www.tarracohealthrace.com