La segona edició de la Trobada de les Associacions de famílies d'alumnat arriba aquest diumenge

La comunitat educativa omplirà d'activitats la Rambla de Ponent

Actualitzada 16/11/2023 a les 12:35

Aquest diumenge 19 de novembre les Associacions de Famílies d'Alumnat (AFA) i les escoles de la ciutat s'aplegaran per celebrar la segona edició de la trobada d'AFA Famílies, escoles i ciutat. Amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), la jornada omplirà d'activitats la Rambla de Ponent a partir de les 11 h i fins a les 14 h.



Els infants, joves i famílies tindran l'oportunitat de participar en les nombroses activitats organitzades per les AFA de multitud de centres educatius de la ciutat. S'oferirà una gran varietat d'activitats: Jocs col·laboratius i d'habilitats, conta contes, gimcana, treballs manuals amb productes reciclats o tallers, entre altres. A més a més, també es faran exhibicions d'activitats extraescolars que es duen a terme als centres escolars: Bàsquet, creació de personatges de còmics, gegants, arts marcials, batucada...La trobada comptarà amb la participació del conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, i en el transcurs de la jornada es llegirà un manifest que reivindicarà l'important paper de les AFA en la comunitat educativa.El principal objectiu d'aquesta trobada és donar visibilitat a la tasca i a la funció educativa que duent a terme les AFA i, a la vegada, reivindicar l'espai públic com un espai de joc. L'IMET, com espai de trobada educativa de les famílies de Tarragona, col·labora i acompanya a les AFA; ofereix espais per donar a conèixer el paper d'aquestes entitats en l'àmbit educatiu i impulsa el seu creixement.