L'indie-pop del tarragoní Eloi Duran guanya el Sona9 2023

L'indie-pop del tarragoní Eloi Duran ha guanyat aquest dimecres el Sona9 2023. El cantant s'ha imposat als altres dos finalistes amb un estil que barreja la cançó d'autor i l'indie pop electrònic. L'indie-folk de Núria Duran ha quedat en segona posició i ha rebut el Premi Joventut, mentre que l'electro-pop hi-energy de Sosun.dance ha quedat en tercera i ha aconseguit el Premi Èxit.La periodista, reportera i cantant del programa 'Tot es mou' de TV3, Georgina Arnau, ha estat l'encarregada de presentar la gala a la Sala Luz de Gas, que ha comptat amb l'actuació dels tres finalistes i dels guanyadors de l'any passat, els Figa Flawas. El Premi Cases de la Música ha estat pel grup Iglú i el Premi Verkami per Votació Popular ha estat per Oxigen.El cantant Eloi Duran (Tarragona, 1997) ha guanyat el Premi Sona9 que consta d'un enregistrament i edició digital d'un EP (4 cançons), gravació d'un videoclip coordinat per Televisió de Catalunya, la signatura d'un contracte discogràfic amb la companyia discogràfica pactada amb l'artista, campanya de publicitat a TV3, Catalunya Ràdio i Enderrock, quan s'hagi publicat el disc i gira de concerts als festivals Acústica de Figueres, Mercat de Música Viva de Vic, Festes de Santa Tecla de Tarragona i al FiM de Vila-seca i al Capsa Music Festival de Tarragona, entre d'altres.En declaracions a l'ACN, el cantant ha afirmat, després de rebre el premi, que encara no ho havia assimilat i que estava molt content, agraït i estimat. «Portem molt temps treballant en aquest projecte i rebre aquest reconeixement és un honor», ha manifestat. Duran ha dit que a partir d'ara seguiran treballant i fent música. Ha indicat que ara toca assimilar i decidir cap on es volen dirigir. Ha reconegut que tenen la motivació per fer un disc més llarg amb un concepte més desenvolupat, però no hi ha res pensat encara, hi ha idees.Duran ha defensat a la final del Sona9 la seva música que ha definit com a «indie pop que cura el cor». Un estil que barreja la cançó d'autor i l'indie pop electrònic. Els seus referents són Ferran Palau, Magalí Datzira o Arlo Parks i l'electrònica de Maria Arnal o B1n0.'El que veig quan miro' (autoeditat, 2023) és el segon EP d'Eloi Duran i s'ha publicat aquest maig de 2023. Està produït pel Pau Vinyals i el formen set cançons. Recentment, l'ha preestrenat a la FIM (Fira de música emergent i familiar) de Vila-seca i al Festival Límbic de Sitges. El divendres 12 de maig va fer el concert de presentació de l'EP a la sala Harlem Jazz Club de Barcelona.