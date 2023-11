Els patis de cinc escoles de Tarragona obriran al públic els caps de setmana

Els col·legis escollits són el Saavedra, Serrallo, Campclar, Sant Pere i Sant Pau i l'Arrabassada

Els patis de 5 escoles de Tarragona obriran tots els dissabtes i diumenges a partir d'aquesta setmana a la ciutadania. Concretament, seran els col·legis Saavedra, Serrallo, Campclar, Sant Pere i Sant Pau i l'Arrabassada. L'escola Marcel·lí Domingo també hi participarà de forma puntual. El servei estarà obert els dissabtes de 16 h. a 20 h. i els diumenges de 9.30 h. a 13.30 h.«Creiem que, de moment, amb aquests espais abastem totes les zones de la ciutat», va explicar el conseller d'Educació i Esports de l'Ajuntament, Berni Álvarez. Cada escola comptarà amb un monitor, dos en el cas de l'Arrabassada per qüestions logístiques, que supervisaran les activitats. Pel que fa a la normativa d'ús, els menors d'11 anys han d'anar acompanyats d'una persona adulta. La inscripció és lliure i gratuïta i es farà al mateix pati en el moment d'entrar.La inversió de l'Ajuntament per aquest projecte és de 5.000 euros fins a finals d'any i de 58.000 euros el 2024. «Tenim un pressupost que ens deixa marge de maniobra per fer els canvis que el personal de les escoles o els usuaris creïn convenients», va afirmar Álvarez.El conseller va deixar la porta oberta a ampliar els col·legis participants del programa i el personal de monitors adient. «Durant les primeres setmanes esperem rebre els comentaris de la ciutadania per adaptar el servei a les seves necessitats», va exposar Álvarez.A més, el conseller va posar en valor l'arrencada del servei a la tardor. «Comença l'època de poca llum solar i creiem necessari que els nens accedeixin d'una forma fàcil a l'oci i l'esport als patis», va assegurar Álvarez. En aquest sentit, l'edil va criticar que la prova pilot del servei feta el darrer any fos a finals de curs. «Era l'època de llum solar i hi va haver molt poca continuïtat», va dir Álvarez. També, la conselleria intentarà acompanyar aquest servei amb una millora dels equipaments. «Si podem arreglar deficiències petites,ho farem», va concloure Álvarez.El servei de patis oberts no estarà disponible durant les vacances de Nadal per qüestió de calendari. «Els caps de setmana cauen tots en festiu i creiem millor esperar a l'arrencada de nou del curs», va explicar el conseller d'Educació, i Esport, Berni Álvarez. «A més, durant les festes ja hi ha molta activitat a la ciutat, sobretot amb el Parc de Nadal», va afegir el conseller.