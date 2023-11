Dissabte es presenta el primer lloc del món i altres contes, 26è premi de narrativa curta per internet tinet

Al matí, la ruta literària Olga Xirinacs homenatjarà Llorenç Soldevila per la façana marítima fins al Serrallo

Actualitzada 16/11/2023 a les 11:14

El Centre Cultural Antic Ajuntament acull aquest dissabte 18 de novembre la presentació del 26è premi de narrativa curta per Internet Tinet, El primer lloc del món i altres contes, de diversos autors.



Al matí, torna la ruta literària Olga Xirinacs

L'obra guanyadora, d'Antoni Heiztman Barceló, inclou també la menció d'honor a l'obrade Carles Ribas Pueyo així com una selecció dels millors relats corresponents als autors finalistes de la darrera edició en aquesta categoria dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2022-2023.la crònica d'un home que presencia una invasió d'insectes i l'estranya degradació de la seva pròpia cambra. Entre les seves parets, haurà d'afrontar el desconcert d'una veritat oculta que, a poc a poc, entendrà.La presentació serà a les 19 h, estarà conduïda per l'escriptora Ester Enrich Coma i comptarà amb la presència de la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, així com d'alguns dels autors i autores finalistes.El certamen està organitzat conjuntament per la Casa de les Lletres de l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació, Tinet, el Consorci per a la Normalització Lingüística, Òmnium Tarragonès i Cossetània edicions.Al matí de dissabte arriba una altra edició de la ruta literària Olga Xirinacs. En aquesta ocasió, la ruta recorrerà en trenet turístic la façana marítima de la ciutat fins arribar a la Pèrgola del Serrallo per homenatjar Llorenç Soldevila, escriptor, filòleg i historiador de la literatura especialista en l'Olga Xirinacs i que ens va deixar ara fa 1 any.La ruta Literària Olga Xirinacs està organitzada per la Casa de les Lletres amb la col·laboració de l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) i el Port de Tarragona. Compta amb la col·laboració de l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC), GdT Veus de Dona a Tarragona i el Port de Tarragona.Abans del cap de setmana, però, demà divendres tindrà lloc al Centre Cultural Antic Ajuntament una nova edició de, acte dedicat a destacar l'obra d'un poeta del Camp de Tarragona. En aquesta ocasió es podrà escoltar la poesia i la música de Glòria Coll Domingo, guardonada, entre altres, amb el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona pel poemariAquest acte, emmarcat també dins la Tardor Literiària i organitzat per la Casa de les Lletres, començarà a les 19.30 h i serà d'assistència gratuïta.