Tarragona obre els patis de cinc escoles els caps de setmana i durant tot el curs escolar

Es tracta del projecte Patis Oberts que enguany s'amplia i engegarà aquest dissabte 18 de novembre

Actualitzada 15/11/2023 a les 12:05

El conseller d'Educació i d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha presentat aquest dimecres l'impuls i l'ampliació del projecte Patis Oberts. A partir d'aquest dissabte 18 de novembre, els patis de cinc escoles de la ciutat obriran els caps de setmana i durant tot el curs escolar. Les escoles que obriran els seus patis seran el Saavedra, Serrallo, Campclar, Sant Pere i Sant Pau i Arrabassada. Els patis s'obriran els dissabtes de 16 h a 20 h i els diumenges de 9.30 h a 13.30 h. Durant aquestes hores, la ciutadania podrà fer ús de les pistes esportives dels patis, duent a terme una activitat esportiva lliure que estarà supervisada per monitors i monitores; i des de Tarragona Esports es facilitarà material esportiu.



«Ampliem, reforcem i potenciem els Patis oberts, obrint els patis de cinc escoles, englobant tota la ciutat i garantint la seva obertura durant tot el curs escolar», ha subratllat Álvarez, que també ha destacat que amb aquest projecte «donem resposta a una de les grans demandes dels infants i joves de la ciutat». El conseller d'Educació i Esports ha explicat que a partir d'ara l'objectiu és recollir les propostes i suggeriments de totes les persones que facin ús dels patis oberts per millorar encara més aquest servei. »Tenim molt de marge per ampliar, si així cal, en nombre de monitors i monitores; i, a petició dels centres escolars, obrir més escoles», ha apuntat Álvarez, que ha manifestat que aquest projecte «potencia les escoles com espais oberts».El conseller d'Educació i d'Esports ha recordat que l'ampliació i l'impuls del projecte Patis Oberts «ha estat possible gràcies a la col·laboració i implicació dels centres educatius; i a la coordinació i al treball transversal entre la conselleria d'Igualtat, l'Institut de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona i Tarragona Esports».Els patis d'aquestes cinc escoles no obriran durant els períodes de vacances escolars i, pel que fa a la normativa d'ús, els menors d'11 anyshan d'anar acompanyats d'una persona adulta. Als patis no poden entrar animals i no està permès fumar ni consumir begudes alcohòliques. La inscripció és lliure i gratuïta; i es fa al mateix pati en el moment d'entrar.La presentació del projecte Patis Oberts s'ha dut a terme aquest dimecres al pati de l'escola de Sant Pere i Sant Pau, concretament davant del gran mural que es va pintar l'any passat amb motiu del 50è aniversari del barri i de l'escola, una actuació artística que va anar a càrrec de l'artista Justo Heras (Megan).