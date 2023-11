Tarragona estrena 11 parcs saludables enmig de retrets entre el PSC i ERC

El govern acusa els republicans de no dotar el projecte de suficient partida pressupostària, uns 14.000 euros

Actualitzada 14/11/2023 a les 19:44

Els republicans critiquen la reacció d'Álvarez

Tarragona compta amb onze nous parcs saludables arreu de la ciutat que han generat retrets entre el PSC i ERC. El projecte es va iniciar fa un any, sota el mandat de l'anterior govern municipal. En agafar les regnes de la cartera d'Esports, el govern socialista denuncia que el pla tenia un «forat econòmic» de 14.000 euros. «Vam veure que no es podia fer. Però ens hem deixat la vida per tirar-ho endavant i treure els diners d'un altre projecte, que es reposaran en els nous pressupostos», va explicar el conseller d'Esports, Berni Álvarez.A més, l'edil va apuntar que si no s'hagués fet, el projecte s'hauria perdut. També, va assegurar que s'ha treballat «al límit» per entrar en el termini obligatori, que finalitzava avui, per tenir una part del projecte subvencionada per la Diputació. Concretament, els nous parcs se situen a l'Anella Mediterrània, a Icomar, a Torreforta, a Riuclar, al Serrallo, a La Llevantina, a Vall de l'Arrabassada, a Monnars, a Cala Romana, a la zona nord, al carrer Doctor Mallafré, i al centre, al carrer Cronista Sessé. «És una aposta decidida de la conselleria, ja que no només és un tema esportiu, sinó també social perquè donem accés a l'esport a qualsevol persona», va explicar Álvarez. La inversió total de les actuacions ha sigut de 56.425 euros, més IVA.A més, la mateixa partida econòmica s'ha destinat a crear i millorar espais esportius a l'aire lliure. En aquest sentit, a l'Anella Mediterrània s'ha creat un espaiper realitzar exercicis d'entrenament integral del cos, s'han instal·lat dues porteries antivandàliques a Icomar i dues més al parc Francolí, i s'han dut a terme marcatges de les pistes poliesportives ubicades en diferents barris de la ciutat. A més a més, també s'han instal·lat cistelles de bàsquet antivandàliques i taules de tenis taula., que formen un total de 53 aparells nous. D'aquesta forma, Tarragona actualment compta amb 23 parcs saludables i 103 aparells esportius.L'anterior consellera d'Esports, Mary López, critica la gestió del projecte d'Álvarez. «El 'forat econòmic' és un tema de gestió interna de la seva conselleria i de moviment de partides pressupostàries», diu López al Diari Més. «Si la situació era tan dramàtica, ens preocupa la seva capacitat de reacció», afegeix López. La regidora també va apuntar contra el govern a la xarxa X: «Gestionar és això, no gastar 14.000 euros en un esdeveniment que hauria d'haver costat 0».