Tarragona continua a l'espera de les noves places previstes a La Mercè

ECP reclama que s'activin els nous llits a la residència de gent gran, on hi ha llista d'espera

Actualitzada 14/11/2023 a les 20:34

Construir una nova residència

Tot i que la llista d'espera per accedir a la residència per a gent gran La Mercè és llarga, encara hi ha llits que no estan ocupats. Fa més d'un any que van finalitzar les obres de remodelació d'aquest equipament de titularitat pública, que havia de permetre la creació de 66 noves places. El passat mes d'agost, Diari Més va conèixer que aquestes encara no s'havien posat en funcionament.Des del Departament de Drets Socials informava que, dels 117 llits que ja hi havia disponibles, dos estaven buides. Així, apuntaven que la intenció era assignar aquestes i activar la planta que encara no estava operativa, abans d'acabar l'any. Tres mesos després, confirmen que encara «hi continua havent places vacants, però s'està treballant perquè estiguin ocupades el més aviat possible».Ahir, la diputada d'En Comú Podem al Parlament, Yolanda López, denunciava en roda de premsa que les noves places encara no han entrat en funcionament. Per aquest motiu, explicava, ha demanat per escrit al Govern de la Generalitat informació sobre la residència i el motiu pel qual no s'han activat. López va titllar d'«irresponsable» i «incomprensible» que encara no s'hagin assignat. Les preguntes que la diputada ha registrat al Parlament,també apunten al dèficit de places, la manca de personal als centres i les llistes d'espera per accedir a aquests. «Tarragona no arriba a la ràtio recomanada per l'OMS», assegurava López.El grup municipal d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Tarragona portarà al plenari de divendres una moció per defensar la creació de places públiques de residències de gent gran al territori. En aquest sentit, el portaveu de la formació, Jordi Collado, recordava que «la Residència de Gent Gran de Reus està amenaçada de tancament per la decisió de la Generalitat i no ens podem permetre reduir les places existents. Al contrari, ha de crear-ne de noves». Per tots aquests motius, en el pròxim ple municipal, ECP reclamarà a la Generalitat que s'obrin les plantes tancades de la Residència la Mercè i també instarà l'Ajuntament que demani al govern català que no tanqui la Residència de Gent Gran de Reus.Els comuns presentaran al ple una altra moció per demanar a la Generalitat de Catalunya que destini els fons necessaris per construir una nova residència per a persones grans. Així, instaran l'alcalde, Rubén Viñuales, que cedeixi gratuïtament el sòl on es pugui ubicar aquest equipament o un edifici existent que pugui ser rehabilitat. El portaveu d'ECP apuntava que el Tarragonès només té un 8,64% de places de gestió pública, mentre que la mitjana a Catalunya és d'un 17,20%. En aquest sentit, Tarragona en té 117 i Girona, 519.