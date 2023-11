Rescaten a la província de Tarragona diversos animals maltractats

La Guàrdia Civil ha alliberat animals de companyia i de granja en lamentables condicions físiques

Actualitzada 15/11/2023 a les 12:40

Rescat d'un ruc

Rescat d'un gos

Rescat de dos cavalls

Rescat d'un porc senglar i fures

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil com a conseqüència de col·laboració ciutadana, van tenir coneixement de diversos fets que podrien atemptar contra la salut i el benestar d'animals de granja i de companyia, a diferents localitats de la província de Tarragona.Des de primers doctubre, el cos ha dut a terme les actuacions següents:Gràcies a la informació que va oferir un ciutadà, la Guàrdia Civil va conèixer un suposat delicte d'abandonament d'un animal. Agents del SEPRONA es van personar a la localitat d'Aldover, al Baix Ebre, trobant a l'interior d'una finca deshabitada un ruc, que es trobava en deplorables condicions físiques, presentant ferides en carn viva a les extremitats davanteres, els cascs irregulars i amb una pèrdua ostensible de pes.També es va inspeccionar el lloc on es trobava l'animal, el qual no reunia les condicions mínimes exigibles, no disposant ni tan sols d'un lloc on protegir-se davant de les inclemències climatològiques com pluges o temperatures extremes.L'animal es va poder mantenir viu gràcies a l'aportació altruista d'aliments i d'aigua per part d'un veí dels terrenys confrontants, fins que finalment va ser rescatat per la Guàrdia Civil.Els agents actuants van indagar sobre qui podria ser el propietari, esbrinant que, feia anys, una persona se n'encarregava, fins que va emmalaltir de gravetat, quedant l'animal en estat de desemparament.Davant el deplorable estat físic en què es trobava l'animal i amb l'objectiu de salvaguardar-ne la integritat física es van fer gestions amb la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA). Aquests van aconseguir que l'animal fos atès per un veterinari qui va sanar les ferides i va estabilitzar el seu estat físic. Posteriorment, va ser traslladat de manera segura a les instal·lacions del refugi d'animals de granja «Les Set Cabretes» a la localitat de Botarell, que s'han fet càrrec de les cures per a la seva recuperació, tractament i manteniment fins que pugui ser adoptat .S'han iniciat diligències per un suposat delicte contra els animals, lliurant-les al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia dels de Tortosa.A la Urbanització Les Costes, al terme municipal de Botarell,al Baix Camp, es va tenir coneixement de la presència d'un gos que podria estar abandonat a l'interior d'una parcel·la tancada a tot el perímetre i amb un habitatge deshabitat al seu interior, sense que hi hagués cap persona a càrrec seu. La patrulla del SEPRONA va verificar la informació rebuda, trobant un gos a l'interior de la parcel·la esmentada, i va procedir a forçar l'accés per tal de rescatar l'animal. Aquest estava en deplorable estat físic, amb una pèrdua tan substancial de pes que es podia apreciar l'esquelet sobre la pell. Després d'aconseguir-ne el control, amb l'ajuda de personal especialitzat gestionat per l'Ajuntament de Botarell, es comprova que aquest no té cap identificació, traslladant-lo a les instal·lacions de la Societat Protectora d'animals de Catalunya (SPAC) , a la localitat de Torredembarra. Un cop allà es va poder comprovar que el gos presentava «una anorèxia extrema per inanició, atròfia muscular generalitzada, mala qualitat de pèl i ungles llargues».Per aquest fet, i després de la investigació pertinent, la Guàrdia Civil instrueix diligències per un suposat delicte contra els animals del qual entén el Jutjat d'Instrucció de Guàrdia dels de Reus.Una altra de les actuacions del SEPRONA va derivar a la detecció, en una finca rústica de la localitat de Valls, de dos cavalls en condicions precàries de salut. Es va fer una actuació conjunta amb personal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i Tècnics de l'Ajuntament de Valls.Els animals presentaven una desnutrició extrema i una necessitat d'atenció veterinària. La instal·lació, per la seva banda, no complia amb els estàndards establerts per a l'alta com a «explotació ramadera».A la vista de l'estat dels èquids, l'Ajuntament de Valls en va decretar el decomís, sent traslladats per cuidar-los i recuperar-los a un centre hípic de la comarca de l'Alt Camp.En un servei preventiu dels que realitza habitualment la Guàrdia Civil per a la protecció del medi ambient al terme municipal de Mont-roig del Camp, en passar per les rodalies d'una parcel·la habitada, van observar al seu interior diversos gossos de caça. Es va procedir a realitzar una inspecció localitzant un total de 15 exemplars canins, 1 porc senglar adult i 14 fures. Sol·licitats els permisos pertinents al propietari va indicar que no en disposava, així com tampoc estava registrat com a «Nucli Zoològic».Els agents van estendre tres actes-denúncies que van ser remeses al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.Aquestes actuacions s'emmarquen en les comeses que la Guàrdia Civil desenvolupa a la província per a la protecció del medi ambient i de la naturalesa.La Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona té a disposició del ciutadà el número de telèfon 062, les 24 h del dia, cada dia de l'any, on es pot comunicar qualsevol fet relacionat amb el maltractament animal o dany al medi ambient.