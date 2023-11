La beca CEPAC-URV premia el projecte 'Propostes per optimitzar el Concurs de Castells i la taula de puntuació'

La beca compta amb el finançament de l'Ajuntament de Tarragona i de la Càtedra URV

Actualitzada 15/11/2023 a les 11:41

L'equip conformat per Carles Esteve, Enric Güell i Pau Ricomà serà l'encarregat de desenvolupar al llarg dels pròxims dotze mesos propostes de millora de cara al Concurs de Castells, incloent-hi qüestions com ara la taula de puntuació, en el marc de la III Beca CEPAC, convocada conjuntament amb la Càtedra URV per a l'Estudi del Fet Casteller. El jurat també ha atorgat el VII Premi CEPAC de treballs de recerca universitària a Elisenda Plana i un accèssit a Pau Marcé.L'objectiu d'aquesta tercera beca era oferir als òrgans que han de prendre decisions sobre l'organització del Concurs de Castells una base informativa sòlida i útil per al procés de millora d'un esdeveniment ja plenament consolidat i acreditat entre la comunitat castellera. Després d'examinar les dues candidatures rebudes i valorar-ne tant el seu desenvolupament com el currículum de les persones que el proposaven, el jurat ha decidit atorgar la beca al projecte «Propostes per optimitzar el Concurs de Castells i la Taula de Puntuació», presentat per Esteve, Güell i Ricomà. En aquesta tercera edició la beca té una dotació de 8.000 euros, amb el finançament de l'Ajuntament de Tarragona -via la Biennal de Castells- i de la Càtedra URV.El vilafranquí Carles Esteve i Robert ha estat cronista casteller a diversos mitjans castellers i és el president de l'Associació Baròmetre Casteller. El vallenc Enric Güell és embriòleg, aficionat als castells i autor de diversos articles en què s'hi aproximava des del vessant estadístic. L'exalcalde de Tarragona Pau Ricomà Vallhonrat ha estat president de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i el 2004 ja va presentar una innovadora fórmula per reformar la taula de puntuació del Concurs.Pel que fa al VIII Premi CEPAC, finançat per l'ajuntament de Tarragona i que reconeix els millors treballs de recerca universitària de temàtica castellera, la guanyadora (1.000 euros) ha estat Elisenda Plana Armengol, amb «Proposta de glossari terminològic CA-ES del món casteller», treball de final de grau en Traducció i Interpretació (UPF). Igualment, s'ha concedit un accèssit (500 euros) a Pau Marcé Arroyo per «Estudi de transformació d'un local casteller a un centre cultural», treball de final de Màster en Gestió Cultural (UOC-UdG).El jurat de la beca i el premi es va reunir el passat 6 de novembre i estava format per Miquel Botella (president del CEPAC), Joaquim Vilafranca, Marta Calull (directora de la Càtedra URV), Jordi Jaria i Ruben Gaon (president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya), amb Guillermo Soler com a secretari.