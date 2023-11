L'AV de la Vall de l'Arrabassada de Tarragona reclama reductors de velocitat

És una demanda que porten fent des d'abans de les eleccions

Actualitzada 14/11/2023 a les 19:25

Reductors en altres barris

«La gent veu que hi ha una recta, i s'embala». Així descriu l'actitud dels conductors que es desplacen per la zona de la Vall de l'Arrabassada el president de la seva Associació de Veïns, Josep Maria Bertran. És per això que, des d'abans de les eleccions, l'entitat demana instal·lar reductors de velocitat en algunes de les zones del barri.El president explica que les principals infraccions es produeixen en quatre carrers: el de Joan Fuster, el de Llorenç Vilallonga, el de Salvador Espriu i el de Josep Carner. Els tres últims són propers a dos parcs del barri, el de l'Arrabassada i el de les Lletres Catalanes, i, concretament, en el carrer Josep Carner es demana reduir la velocitat a 20 per hora, tot i que no se sol complir la normativa: «La gent no fa cas de la senyalització, i van a tota velocitat, tot i que hi hagi criatures pels voltants», afirma Bertran. També declara que han tingut ensurts per culpa d'això, i que, si la situació no se soluciona, «algun dia aniran a més».Davant aquesta problemàtica, l'AV del barri porta demanant des de fa temps la instal·lació de reductors de velocitat. «En el seu moment es van fer els estudis de velocitat, i els resultats van ser que es produïen excessos», explica Bertran, i afirma que exposaran el tema en la pròxima reunió amb la regidora de barri, en aquest cas la consellera Isabel Mascaró.L'Ajuntament de Tarragona va instal·lar el passat febrer 12 reductors de velocitat per diferents punts de la ciutat. Un d'ells va ser el carrer Amadeus Mozart, situat dins el Barri dels Músics, que al seu torn forma part de l'AV de la Vall de l'Arrabassada. Bertran explica que des que es va instal·lar el reductor, «no hem rebut queixes que els cotxes encara vagin de pressa per aquella zona».