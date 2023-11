L'ICIQ intenta transformar l'orina de les depuradores d'aigua de Tarragona en energia verda

Uns micromotors que naveguen acceleren la conversió de la urea en amoníac

Transformar l'orina en energia verda. Això és el que pretén aconseguir un nou mètode de tractament de l'aigua que ha impulsat l'Institut Català d'Investigació Química, a Tarragona. Concretament, aquest objectiu es pot obtenir amb uns micromotors, uns petits tubs. Són aparells que poden navegar automàticament i fer treballs específics a petita escala.Al seu interior, es produeix una reacció química que provoca bombolles, que serveixen com el motor que impulsa aquest tub per l'aigua. En aquest cas, l'aparell està recobert de lacasa, un component químic que accelera la conversió d'urea, un compost químic que es troba principalment a l'orina i la matèria fecal, en amoníac.«Avui en dia, les plantes depuradores d'aigua tenen problemes per tractar tota la urea, i això pot provocar que quan l'aigua es deslliuri de nou, estigui contaminada», explica Rebeca Ferrer, estudiant de doctorat del grup de la Doctora Katherine Villa a l'ICIQ. A part d'eliminar la urea com un contaminant, aquest procés té altres beneficis, ja que l'amoníac és una font d'energia verda perquè es pot descompondre per produir hidrogen i també es pot emmagatzemar com a combustible verd.La investigació també ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Göteborg, a Suècia. Tot i això, els investigadors veuen encara difícil preveure en quin període de temps les plantes depuradores d'aigua es podran convertir en productores d'energia. El primer pas serà fer proves a gran escala, fora dels laboratoris.