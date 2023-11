L'evolució humana es posa a debat a Tarragona

El congrés AHEAD reunirà fins a 120 científics d'arreu del món

Carles Lorenzo: «Esperem que el congrés generi optimisme entre els investigadors joves»

L'IPHES-CERCA i la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Wenner-Gren Foundation, han creat la primera edició del congrésdirigit a investigadors que es troben a l'inici de la seva carrera científica. Les jornades, que reuniran un total de 120 investigadors d'arreu del món, tindran lloc fins el 17 de novembre a l'Antiga Audiència de Tarragona.L'objectiu principal de l'AHEAD és oferir una plataforma de debat actiu entre els participants per tal que coneguin els avenços més recents en els estudis sobre l'evolució humana. El doctor Carles Lorenzo, professor titular de la URV, investigador de l'IPHES-CERCA i un dels organitzadors del congrés, explica que estarà format tant de presentacions de projectes com de seminaris allunyats de l'àmbit científic, «amb l'objectiu d'obrir les perspectives dels joves investigadors».El doctor també ha fet èmfasi en el fet que un 90% dels projectes presentats són d'investigadors en la seva etapa inicial, per tal de potenciar la participació dels assistents: «En els congressos tradicionals es convida grans científics, però l'estudiant queda en segon pla i no sol interactuar», explica el doctor.«Fins ara havíem organitzat congressos de 20 a 30 persones, però en aquesta ocasió hem obtingut més de 80 inscrits. D'altra banda, gràcies a la col·laboració amb l'ajuntament, podrem fer la trobada en un lloc més cèntric, com és l'Antiga Audiència».«Esperem que el congrés serveixi per a generar projecció i optimisme entre els investigadors joves. Ens trobem que molts estudiants, sigui per motius socials o econòmics, abandonen la carrera universitària científica perquè veuen massa difícil arribar a treballar del que ells volen. Nosaltres els volem fer veure que hi ha moltes oportunitats dins aquest àmbit: des de divulgador científic fins a ser membre d'un gabinet de recerca a la universitat o organitzar exhibicions».«Gràcies a l'èxit inicial, ens plantegem repetir, tot i que no creiem que ho puguem fer anualment, ja que hi ha molts altres congressos i ens ha costat prou feina trobar unes dates que estiguin lliures. A més a més, és un congrés que reuneix científics d'arreu del món, fet que afegeix dificultat».