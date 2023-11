Junts porta al ple de Tarragona el trasllat de mercaderies per l'interior

El Grup Municipal també defensa la creació d'un pla municipal de sequera

Actualitzada 15/11/2023 a les 12:15

El conseller portaveu de Junts per Catalunya amb el suport de la Plataforma Mercaderies per l'Interior presentarà al ple d'aquest divendres 17 de novembre una moció pel trasllat de les mercaderies per l'interior i no per la costa, segons destaca el portaveu: “Demanem al Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana (MITMA) i a la Generalitat de Catalunya, un nou traçat definitiu del corredor mediterrani per l'interior de l'àrea de Tarragona, que sigui eficientment i mediambientalment segur i que no afecti cap nucli de població.”Junts també sol·licita al MITMA i a la Generalitat de Catalunya que l'actual línia ferroviària de la costa, que comunica nuclis poblats, sigui exclusiva per a trens de passatgers de rodalies, mitjana i llarga distància, desenvolupant les inversions necessàries per millorar la rapidesa, seguretat, qualitat, velocitat, respecte mediambiental i varietat de les interconnexions amb altres destinacions pels ciutadans.Segons Sendra: “És urgent trobar una solució a aquesta problemàtica, ja que el pas de mercaderies per la costa té efectes molt negatius per Tarragona, afecta el nostre entorn natural com el Bosc de la Marquesa per exemple, també veiem com pateix el nostre patrimoni, com és el cas de l'amfiteatre i, en darrer lloc, pateix la salut dels tarragonins com ha pogut corroborar el grup de recerca CloudLab, del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, on a zones com el Serrallo i el Francolí, els veïns veuen duplicats el màxim permès per llei de decibels.»Junts també ha volgut posar en el centre del debat la situació greu de sequera, presentant una moció que defensarà la consellera Vidal per tal d'elaborar un pla municipal de sequera.Segons Vidal: “Estem obligats per llei de disposar d'un pla propi per fer front a la sequera, Tarragona no pot quedar enrere en aquest tema.” Els diferents aspectes que planteja la moció de Junts són els d'elaborar plans integrals d'estalvi d'aigua, mantenir en òptim estat totes les fonts disponibles de Tarragona i agilitar al màxim la instal·lació dels filtres necessaris en les depuradores municipals que permetin a l'empresa de neteja utilitzar aigua depurada per la neteja de carrers en lloc d'aigua potable com es fa ara.Les dues mocions es debatran i votaran al ple ordinari del divendres 17 de novembre.