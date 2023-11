Intervenen a Tarragona material falsificat i begudes sense etiquetar per valor d'uns 50.000 euros

El gènere es va intervenir en una nau industrial dedicada a l'emmagatzematge de begudes del Polígon Francolí i al mercadet de Plaça Corsini

Els dies 13 i 14 de novembre un dispositiu conjunt format per agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona i agents especialites en Fiscal i Fronteres de la Guardia Civil, van controlar diferents comerços de majoristes i parades del mercadet de Tarragona de la Plaça Corsini. L'objectiu era el de detectar fets delictius o infraccions relacionades amb la normativa fiscal i aduanera, o sobre la propietat industrial.



Es van inspeccionar diferents comerços al Polígon Francolí i al mercat i en una de les naus es va trobar, preparat per a la venda, fins a 160 ampolles de begudes alcohòliques i gairebé 11.000 llaunes de refrescos; ambdues amb defectes en l'etiquetatge; per un valor de gairebé 18.000€.Així mateix es van trobar gairebé 1.000 joguines amb deficiències en l'etiquetatge i peces de roba suposadament falsificades, al costat de gairebé 800 etiquetes de logotips també falsos de marques reconegudes. Tot per un valor de gairebé 20.000€. El dispositiu es va traslladar a la Plaça Corsini; que va inspeccionar les paradetes i van arribar a localitzar nombrosos productes de bijuteria i altres objectes de maques de reconegut prestigi, suposadament també falsos. El valor superaria els 11.000€.Finalment es van decomissar tots aquests productes i es va procedir a les denúncies pertinents del seus comerciants.