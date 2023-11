El Llac dels Cignes torna al Palau de Congressos de Tarragona

El proper 24 de novembre a les 20.30h, la prestigiosa companyia International Ballet Company representarà la popular obra

Actualitzada 15/11/2023 a les 09:36

Els aclamats solistes moldaus, de la qual també hi formen part solistes de Moldàvia, Anglaterra i Itàlia, entre altres països. El treball i l'esforç dedicat durant molt de temps han fet que aquest projecte culmini en una companyia on una tècnica refinada i una excel·lent interpretació dramàtica donen vida a les coreografies i partitures més conegudes del ballet clàssic.En aquesta ocasió la companyia arriba a la ciutat de Tarragona amb El Llac dels Cignes, el primer dels tres ballets escrit per Txaikovski a petició de l'Òpera de Moscou. Un dels ballets més popular si coneguts pels amants d'aquesta dansa.La International Ballet Company, actualment de gira per l'Estat Espanyol, desperta molt bones crítiques en cadascuna de les seves actuacions, en les que finalitza el ballet amb grans ovacions del públic a peu dret.Amb la voluntat d'arribar al major nombre possible de persones, la companyia posa a la venda entrades amb descomptes especials a partir de la compra de 4 entrades (packfamiliar) i descomptes especials per a grups i escoles de dansa. Les entrades es poden adquirir online de forma anticipada o bé directament a les instal·lacions del Palau de Congressos de Tarragona el mateix dia 24 de novembre una hora abans de l'inici del ballet.L'agenda del Palau Firal i de Congressos de Tarragona nodreix a la ciutat d'una àmplia varietat de continguts des del ballet que es celebrarà aquest proper 24 de novembre a espectacles infantils, d'humor, concerts de música en viu... Un gran ventall que amplia l'oferta cultural i d'oci del territori.