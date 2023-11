Diferents agents implicats en l'hidrogen i la descarbonització debaten el futur sostenible del Port de Tarragona

El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona ha estat l'escenari de taula rodona aquest dimarts

Actualitzada 15/11/2023 a les 09:26

Aquest dimarts, 14 de novembre, el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona ha estat l'escenari d'una taula rodona centrada en la descarbonització i l'ús de l'hidrogen com a factor clau en la transició cap a una economia més sostenible. Amb diferents ponents del sector, la taula rodona ha servit per explorar oportunitats i reptes en aquesta transformació energètica, un acte que s'emmarca dins de la Setmana de l'Hidrogen que se celebra al Port de Tarragona.



El gerent de l'Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORTT), Marc Roca, va inaugurar l'esdeveniment, donant la benvinguda als assistents i establint el to de la jornada amb una presentació que destacava els objectius centrals del networking i també la presentació de tots els ponents de la taula rodona. Roca, va destacar que el Port de Tarragona ha de liderar la descarbonització, amb l'objectiu de beneficiar tots els sectors i al mateix temps poder crear una xarxa elèctrica potent per liderar part de la transició energètica al Camp de Tarragona.En la mateixa línia i durant la taula rodona, el director de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, Isaac Justícia, va destacar la importància de l'hidrogen com a element clau en aquesta transició energètica. Amb la seva experiència en innovació energètica, Justícia va oferir una perspectiva sobre com Catalunya pot liderar en la producció i ús d'aquest gas. Ricard Garcia, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili, va aportar una visió acadèmica sobre les tecnologies emergents que podrien transformar la manera com produïm i consumim energia.Durant taula rodona, la directora Financera de L'Energètica, Núria Sicart, va abordar les oportunitats financeres derivades de la descarbonització, afegint que l'administració pública ha de ser una eina clau per accelerar la transició energètica del país i, alhora, promoure projectes d'autoconsum al Port de Tarragona, a més a més, de crear aliances público-privades per combatre la problemàtica de l'accés a l'electricitat.Per altre costat, Xavier Quintana, responsable de gestió tècnica de Domini Públic i seguretat industrial de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), va explicar quins són els passo que s'han de seguir per fer una descarbonització del port, per exemple, això rau que totes les grues es puguin connectar a l'energia elèctrica i aquesta es generi mitjançant energia fotovoltaica.Amb la col·laboració dels diferents agents implicats, i després del networking celebrat aquest dimarts a la tarda, el Port de Tarragona reforça la seva influència com a actor clau en la batalla contra el canvi climàtic i contribueix de manera decisiva a la construcció d'un futur més sostenible per a tothom.L'acte organitzat per l'Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona ha tingut el suport de Repsol, Messer, Lhyfe, FI Group, ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, Technip Energies i el Port de Tarragona. Aquest networking ha estat un dels actes de la Catalunya Hydrogen Week que fins al 17 de novembre se celebra al Moll de Costa del Port de Tarragona i és una oportunitat per a experts, científics, emprenedors i empresaris per aprofundir en l'economia verda i els reptes de futur que comporta.