Torreforta estrena la CivicCleta, el servei que vol donar una nova vida a les bicicletes

La iniciativa s'ha presentat al X Congreso de Innovación Pública després de ser reconeguda als premis NovaGob Excelencia

Actualitzada 14/11/2023 a les 16:46

Espai d'autoreparació

Càpsules formatives i activitats al voltant de la bicicleta

En projecte, el préstec de bicicletes per a entitats

Un projecte reconegut als premis Novagob Excelencia

El Centre Cívic de Torreforta obre al públic aquest dissabte 18 de novembre la, el servei de formació i posada a punt de bicicletes de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona. L'Ajuntament Tarragona impulsa aquest projecte de mobilitat sostenible que vol donar una nova vida a les bicicletes i fomentar-ne l'ús entre la ciutadania i que estarà a disposició de tothom els dissabtes de 9 a 14 h.Aquesta posada en marxa funcionarà com a prova pilot i durarà fins al 31 de desembre, període després del qual es renovarà el servei anualment. El servei comença a pedalar amb dues línies principals: d'una banda, un espai d'autoreparació de bicicletes i de l'altra, una programació d'activitats i de càpsules formatives impartides per professionals.El servei d'autoreparació o punt ITB és al Centre Cívic Torreforta els dissabtes des del 18 de novembre al 23 de desembre de 9 a 11 h i els dies 27, 28, 29, 30 de desembre de 8.30 a 10.30 h. Aquest espai acompanya les persones usuàries del servei amb personal tècnic i també proporciona les eines necessàries per poder dur a terme les tasques de reparació, excepte el material fungible, que s'ha de portar de casa.Pel que fa a les activitats i càpsules formatives, s'ha preparat un calendari de sessions per aprendre a anar o circular millor en bicicleta, per planificar rutes i per aprendre les nocions bàsiques de manteniment. Dins d'aquestes formacions, hi ha tallers específics de frens, transmissions i rodes i també una formació adreçada a dones, dins de la programació del 25N. En l'apartat d'activitats, s'ofereixen dues pedalades familiars: una a l'Anella Mediterrània i una altra per l'Horta Gran.En les properes setmanes el projecte s'estendrà i incorporarà un servei de préstec de bicicletes per a entitats, escoles o tots aquells grups que ho puguin necesitar. El projecte està en redacció per part de l'empresa adjudicatària del servei amb l'objectiu de facilitar l'accés universal a la bicicleta perquè totes les persones, des d'escolars a membres d'associacions, puguin disposar-ne d'una per fer pedalades, rutes o qualsevol altra activitat programada al voltant de la bicicleta, de manera que aquesta és la part més social del projecte.Justament el passat 8 de novembre, en els dies previs a la posada en marxa del servei, el personal de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona acompanyat de la consellera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, va presentar la CivicCleta al X Congreso de Innovación Pública de Madrid, després que el projecte fos reconegut als premis NovaGob Excelencia 2023, en què va quedar tercer en la categoria de millor idea no desenvolupada.La CivicCleta va néixer l'estiu del 2022, quan tres estudiants extutelats van participar en el programa per a joves de treball i formació dei van decidir crear un projecte que millorés la mobilitat sostenible. A partir d'aquell moment els alumnes es van dedicar aUn cop obtingut aquest èxit en la part de producció, el projecte va iniciar una segona fase amb l'inici del curs escolar. Des dels Centres Cívics municipals es va proposar alde l'Institut Vidal i Barraquer que redactessin una proposta per donar sortida a aquestes noves bicicletes i que ha servit de base per a la redacció final del projecte que s'inicia ara.