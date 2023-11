Tarragona serà l'epicentre internacional de l'arqueologia ambiental durant tres dies, aquest novembre

Més de 110 experts nacionals i internacionals es reuniran a Tarragona del 24 al 26 de novembre

Actualitzada 14/11/2023 a les 10:14

L'eix principal és l'arqueologia ambiental, un àmbit de recerca que vincula múltiples disciplines de l'arqueologia amb les ciències ambientals (arqueobotànica, arqueozoologia, geoarqueologia...) i és una de les especialitats del Grup de Recerca en Arqueologia del Paisatge (GIAP) de l'ICAC, que lidera l'organització de la conferència. L'objectiu és investigar la relació i l'impacte entre societats passades i els seus entorns, especialment en ecosistemes animals i vegetals.L'estudi d'aquesta complexa relació té un impacte directe en problemàtiques actuals com el desenvolupament sostenible de recursos naturals, la preservació de la biodiversitat, la reintroducció i protecció d'espècies en extinció, la protecció del patrimoni i les dinàmiques socials com la migració, entre d'altres.Amb més de 80 comunicacions, la conferència “representa una oportunitat excepcional per compartir els últims avenços en la disciplina a nivell internacional i generar un espai de debat des d'una perspectiva global i inclusiva” diu Alexandra Livarda, investigadora Ramón y Cajal a l'ICAC i coordinadora de l'esdeveniment. “Contribuirem a la comprensió i la preservació del nostre passat, posant de manifest l'ampli impacte i la rellevància de l'arqueologia ambiental per fer front als reptes actuals de la societat”.La presència d'experts internacionals i la difusió del congrés contribuiran significativament a la promoció de Tarragona com a destinació cultural, i posa de manifest un cop més el potencial econòmic del turisme de congressos a la ciutat. L'elecció de Tarragona com a seu de la conferència anual de la AEA consolida la seva posició clau com a hub internacional per a la investigació en arqueologia, i posa en valor el ric patrimoni històric i cultural de la ciutat.La conferència internacional AEA2023Tgn compta amb el suport del Port de Tarragona, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, i l'Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA), Grup Bon Preu i BAR Publishing, que han fet possible la realització de la conferència.