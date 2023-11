Tarragona amplia i impulsa els Parcs Saludables al Centre i els barris de la ciutat

Tarragona Esports instal·la 53 aparells esportius en més d'una desena d'espais de Ponent, Llevant, Part Baixa, zona nord i centre

Actualitzada 14/11/2023 a les 12:37

L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, ha apostat per ampliar i potenciar els parcs saludables a la via pública. Avui, dimarts 14 de novembre, s'han acabat d'instal·lar un total de 53 aparells esportius que han permès convertir onze espais de la ciutat en parcs saludables ubicats a l'Anella Mediterrània, Icomar, Torreforta, Riuclar, Serrallo, La Llevantina, Vall de l'Arrabassada, Monnars, Cala Romana, zona nord (carrer Doctor Mallafré) i centre (carrer Cronista Sessé). El finançament per fer realitat l'ampliació d'aquests espais esportius a l'aire lliure ha anat a càrrec de Tarragona Esports i del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona; i la inversió total de les actuacions és de 56.425,00 € més IVA. Un cop creats aquests onze parcs saludables nous, la ciutat de Tarragona compta actualment amb una xarxa de 23 parcs d'aquestes característiques en els quals es pot fer esport a l'aire lliure. Entre tots ells, sumen un total de 103 aparells esportius adreçats a tota la ciutadania.



«Amb aquests parcs fem de l'esport el veritable protagonista de l'espai públic, apostem decididament per l'esport a l'aire lliure», ha destacat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, que aquest matí s'ha desplaçat a un dels nous parcs saludables ubicat a la Part Baixa (carrer Torres Jordi). Álvarez també ha subratllat que, a banda de propiciar l'exercici físic, aquests espais esportius «es converteixen en espais socials, de convivència ciutadana». El conseller ha recordat que l'ampliació d'aquests parcs «és gràcies a un projecte engegat l'any 2018» i a l'esforç d'aquests darrers mesos per part del personal tècnic de Tarragona Esports i de l'àrea de Contractació, ja que «l'actual equip de govern es va trobar sense partida econòmica per tirar endavant la iniciativa, una situació que finalment hem pogut resoldre».»S'ha treballat molt i en silenci per evitar perdre la subvenció», ha apuntat Álvarez.El màxim responsable d'Esports a l'Ajuntament de Tarragona ha recordat que la creació dels nous parcs saludables respon a les demandes del veïnat de la ciutat: «Ens hem reunit amb nombroses associacions veïnals i moltes d'elles ens han indicat les millors ubicacions per crear aquests parcs». Álvarez ha explicat que, amb el mateix objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre la ciutadania, la mateixa partida econòmica s'ha destinat a crear i millorar espais esportius a l'aire lliure. En aquest sentit, a l'Anella Mediterrània s'ha creat un espai Workout per realitzar exercicis d'entrenament integral del cos, s'han instal·lat dies porteries antivandàliques a Icomar i dues més al parc Francolí; i s'han dut a terme marcatges de les pistes poliesportives ubicades a Boscos de Tarragona, Ferran, Els Pinars, Icomar, Campclar i Sant Pere i Sant Pau. A més a més, també s'han instal·lat cistelles de bàsquet antivandàliques a Campclar, Icomar, Boscos de Tarragona i els Pinars; i taules de tenis taula a Torreforta i al carrer Doctor Mallafré.