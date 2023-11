Repetir la fórmula de les ordenances?

El govern pot buscar de nou el suport d'ECP i Junts per aprovar els comptes, però ERC té coses a dir

Actualitzada 13/11/2023 a les 21:21

Arriba un nou capítol de les aventures del govern de Rubén Viñuales, que, de moment, se les està enginyant per sobreviure en minoria. Després de superar la tempesta de les ordenances fiscals, toca afrontar el repte més important de l'any: aprovar els pressupostos del 2024. Els socialistes van necessitar gairebé tres setmanes per poder tirar endavant la seva proposta de pujada de taxes i impostos amb el suport dels grups municipals d'En Comú Podem i de Junts per Catalunya. Viñuales repetirà aquesta fórmula per tirar endavant els comptes? El cert és que la suma entre el PSC, Junts i ECP es presenta com la més factible.Ja s'ha encarregat Esquerra Republicana de deixar clar que els «socis preferents» del govern són els juntaires i els comuns. Haurien de tenir en compte, però, que el govern tampoc té massa d'on escollir. De fet, l'única alternativa real seria un pacte entre socialistes i republicans, donat el veto de Viñuales a Vox i la confrontació amb la portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, per oposar-se a qualsevol pujada d'impostos. A això, cal afegir la disputa entre el PSOE i el PP a nivell nacional per l'amnistia.Així, el govern només jugaria amb tres cartes: ECP, Junts i ERC. La mala relació personal entre el PSC i els republicans no convida a pensar en un possible acord. És irònic, tenint en compte que a pocs metres de l'Ajuntament, ambdós partits governen junts a la Diputació. Els socialistes van temptejar un pacte amb Esquerra per les ordenances fiscals, però els republicans es van plantar en el 3,5% de l'IBI. Això els va descartar de l'equació. Si volen que les seves peticions d'inversions es tinguin en compte en els pressupostos de l'any vinent, hauran de donar el seu braç a tòrcer.Saben que, si no, el govern tornarà a buscar el suport de Junts i ECP. Això sí, els socialistes hauran de treballar de nou les seves habilitats negociadores perquè, no serà gratis. Si s'acaba repetint aquesta fórmula, estaria més a prop una ampliació de govern? PSC i Junts ho veurien amb bons ulls, però sembla impossible, ja que els comuns han reiterat que no pactaran amb Junts. Tot indica que, a curt termini, Viñuales haurà de continuar sobrevivint en minoria i negociant amb l'oposició els grans acords de ciutat.