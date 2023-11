La plaça Corsini de Tarragona acollirà la Fira de l'Oli Nou el 24 i 25 de novembre

La cita comptarà amb la participació de més d'una desena de cooperatives representants de comarques de Tarragona

Divendres 24 de novembre, d'11 a 14 h i de 16.30 h a 21 h

Dissabte 25 de novembre, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

La Fira de l'Oli Nou DOP Siurana arriba a la plaça Corsini el divendres i dissabte, 24 i 25 de novembre. La consellera de Comerç, Montse Adan, ha destacat que «la plaça Corsini torna a ser epicentre d'una de les fires més tradicionals de la nostra ciutat, com és la Fira de l'Oli Nou DOP Siurana, i és un orgull per l'empresa Mercats contribuir-hi». També ha posat en valor que l'oli «és tradició, història i territori. És un producte de proximitat, saludable, de qualitat, amb un impacte en la dinamització dels comerços de l'entorn».El president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, ha remarcat el vessant divulgatiu de la fira i el seu caràcter festiu, l'objectiu és aconseguir que els visitants participin de les activitats i en gaudeixin, que degustin diferents olis i els puguin valorar, en definitiva, que la gent vingui a gaudir d'aquesta festa i marxi coneixent i valorant més l'oli extraordinari del territori.Durant dos dies, la plaça Corsini donarà la benvinguda a l'oli nou i reunirà alguns dels productors més importants de la DOP Siurana, de 4 comarques de la DOP. Com és habitual, les parades del Mercat Central de Tarragona s'impliquen en aquesta consolidada cita i repartiran les butlletes del tradicional sorteig «El teu pes en oli» que tindrà lloc el dissabte 25 a la tarda. Els visitants de la Fira de l'Oli DOP Siurana de Tarragona podran tastar l'oli, i al mateix temps, gaudir d'un programa ampli d'activitats per a tots els públics com la sessió de vermut, que es complementarà amb la recaptació de diners per al Banc dels Aliments, tallers infantils i els tallers de tast d'oli.Com a novetat d'aquesta edició destaca la presentació del llibre 'El gust del saber', a càrrec de l'alumnat de l'Institut Pere Martell i l'Associació de Persones Grans del Pere Martell. Una altra de les novetats d'enguany és el 'Joc de l'Oli' concebut per a petits i grans perquè tothom pugui gaudir-ne, independentment dels coneixements que es tinguin sobre el món de l'oli d'oliva verge extra.I també destaca el 'Tast control' una aplicació molt senzilla per a valorar els atributs bons: afruitat, amarg o picant dels diferents olis que es vagin tastant, a través del mòbil, i que permetrà tenir els diferents resultats guardats. Enguany es realitzaran sortejos de lots d'oli per les compres del producte a la fira. Els participants en l'activitat del 'Tast control' també podran participar en el sorteig de lots d'oli.Una edició més i ja en van vuit, la Fira de l'Oli nou de Tarragona serà solidària amb el Gran Recapte del Banc dels Aliments. La recaptació del vermut del dissabte anirà íntegrament al Banc dels Aliments. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Gremi de pagesos de St. Llorenç i St. Isidre; el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya; Fons Europeu de Desenvolupament Rural i PDR 2022.

La inauguració de la 23a Fira de l'Oli de la DOP Siurana és el 24 de novembre, 17 h.