L'ACA reconeix que no ha pogut detectar si IQOXE va usar productes per emmascarar abocaments d'aigües contaminants

L'organisme torna a sancionar l'empresa química aquest octubre per nous vessaments al mar

Actualitzada 14/11/2023 a les 18:25

Pèl·lets

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha reconegut aquest dimarts que no ha pogut detectar si IQOXE va fer servir productes desescumants per emmascarar abocaments d'aigües contaminants al mar. Aquesta qüestió és una de les més rellevants en la peça separada del cas IQOXE, que investiga possibles abocaments il·legals i altres presumptes delictes mediambientals comesos per la companyia. A més, l'ACA ha tornat a sancionar l'empresa aquest octubre per nous abocaments contaminants. És la setena multa que l'ACA ha imposat a la química de la Canonja (Tarragonès) des de l'any 2015, i anirien dels 200 euros als 3.000. Unes quantitats que la gerent de l'ACA ha qualificat «d'irrisòries».«Si falsejaven -les analítiques- amb escumes perquè sortissin bé, malauradament no ho hem pogut detectar». Ho ha afirmat la gerent de l'ACA, Mar León, en una compareixença a la comissió d'Agricultura, Pesca i Món Rural que s'ha fet al Parlament aquest dimarts a la tarda per informar sobre les inspeccions al polígon petroquímic de Tarragona. Precisament aquestes actuacions presumptament il·legals són les que segons el jutjat d'instrucció 1 de Tarragona feia la companyia per diluir les aigües residuals i alterar les analítiques després de fer abocaments il·legals al mar. El jutge instructor, en la interlocutòria que tancava la investigació per un suposat delicte contra el medi ambient, apuntava que els directius de l'empresa van manipular les aigües i un dels tancs per superar les inspeccions de l'ACA.Aquest dimarts León ha concretat que des de l'any 2015 fins a l'actualitat han fet 34 inspeccions a IQOXE, que han derivat en set multes. En concret, han sancionat l'empresa els anys 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 i 2023. Majoritàriament per «incompliments per abocaments màxims autoritzats a mar». Amb tot, per la gerent, aquesta activitat «acredita la bona tasca de l'ACA» i ha assegurat que les companyies no saben amb anterioritat si faran inspeccions. De fet, ha concretat que generalment les analítiques s'agafen de les aigües que ja hi ha fora les instal·lacions de les companyies.Respecte l'import de les sancions, León s'ha defensat exposant que estan previstes en una llei estatal, que a més «no recull la valoració de danys» i que hi ha algunes normatives «que per reiteracions d'infraccions lleus passen a greus, però aquest no és el cas». «Si hi hagués voluntat de canviar-ho s'hauria d'elevar al govern espanyol», ha manifestat, alhora que ha reconegut que les multes previstes «són bastant irrisòries, i més pel volum econòmic que mouen aquestes empreses».La compareixença ha estat centrada principalment en les actuacions de l'organisme a IQOXE però també s'han tractat altres accions al polígon petroquímic. Una ha estat la gestió de les troballes de pèl·lets al litoral tarragoní. Pel director de l'àrea de gestió territorial de l'ACA, Diego Moxó, la conclusió és que apareixen més «per una mala praxi» en la gestió que no pas perquè surtin abocats en aigües residuals. «La manipulació en la mateixa empresa provoca que en casos de crescudes, pluges o desbordaments, siguin arrossegats aigües avall i acabin a les aigües costaneres, i per la pròpia influència dels corrents acabin a les platges», ha especificat.Amb tot, des de l'ACA es van fer requeriments en establiments on van detectar mals protocols en la manipulació dels microplàstics, que en «la majoria» dels casos es van corregir. La gerent, per la seva banda, ha comentat que han fet 34 inspeccions al medi, 80 en establiments i 32 en instal·lacions de l'entorn, la majoria de les quals entre el 2021 i 2022. Aquesta tasca va comportar l'obertura de 41 expedients en empreses, quinze de les quals «han respost favorablement als requeriments» i han fet correccions. «Treballem per determinar d'on venen per poder actuar», ha assenyalat.