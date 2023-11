Es exposicions 'Domus Barcino' i 'Retorn de l'intangible', properes inauguracions del Festival SCAN

Enguany, el certamen té com a fil conductor les traces, que fan referència a l'empremta que ens deixa la fotografia

Actualitzada 14/11/2023 a les 10:53

Després de donar el tret de sortida el passat 13 d'octubre, el Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona continua amb la seva programació amb la inauguració de dues noves exposicions i un diàleg. Enguany, el certamen té com a fil conductor les traces, que fan referència a l'empremta que ens deixa la fotografia i els vestigis que ens han transferit les cultures del Mediterrani.



El divendres 17 de novembre a les 19h, la Personal Galeria Tarragona acollirà la inauguració de l'exposició del fotògraf Jordi Baron, que proposa un viatge a l'interior d'uns quants habitatges, principalment de l'Eixample i Ciutat Vella. Fa uns vint anys que Baron, exercint com a arqueòleg d'interiors i intimitats, documenta fotogràficament tots aquests pisos de la ciutat de Barcelona amb el propòsit de rescatar-ne una o diverses imatges instants abans que desapareguin.El festival també té previst inaugurar l'exposició, una coproducció amb Mèdol –Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, amb la finalitat de veure reflectida la Mediterrània, l'espai on vivim, ens desenvolupem i creem. La mostra està formada per imatges d'artistes majoritàriament nord-africans: Hana Gamal (Egipte), Sonia Merabet (Algèria), Hakim Rezaoui (Algèria), Amira Lamti (Tunísia) i Dani Pujalte (Barcelona); i està comissariada per Jiser Reflexions Mediterrànies, col·lectiu que habitualment treballa i realitza residències en aquell territori. Es presentarà al públic el divendres, 24 de novembre, a les 19h.Per altra banda, fins al 7 d'abril de 2024 es pot visitar l'exposició, obra del fotògraf Jean-Marie del Moral a la Fundació Apel·les Fenosa d'El Vendrell, comissariada per Nekane Aramburu. La mostra és el resultat d'un viatge a través de la seva obra rastrejant estudis d'artistes i la petjada singular dels objectes en els espais procedents dels seus múltiples viatges. Paral·lelament s'ha organitzat el diàleg entre Jean-Marie del Moral i Chantal Grande, directora artística del Festival SCAN Tarragona entre els anys 2010 i 2020, que tindrà lloc el dijous 16 de novembre, a les 19h, al mateix museu.