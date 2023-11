El Port de Tarragona acull les II Jornades d'Energies Renovables

Avui se centraran en la xarxa de distribució elèctrica

Actualitzada 13/11/2023 a les 20:46

El Tinglado 1 del Port de Tarragona va donar ahir el tret de sortida les II Jornades Internacionals d'Energies Renovables i Sobirania, que s'allarguen fins avui, en el marc de la Catalunya Hydrogen Week. Les jornades, que compten amb el suport del Port de Tarragona, Forestalia, RWE i Albert i Noya, van arrencar amb tres ponències d'experts en transició energètica. Harry Lehmann, exdirector de canvi climàtic a l'Agència Federal del Medi Ambient d'Alemanya, va ser l'encarregat d'inaugurar les jornades exposant el protagonisme que pot tenir l'hidrogen verd per a determinats processos industrials, vinculats a la logística i el transport d'alta capacitat.L'enginyer, empresari, professor i assagista Joan Vila, va donar una visió de la transició energètica des del punt de vista de l'empresa i com aquest camí cap a la descarbonització pot esdevenir una oportunitat, si s'aprofita la transformació econòmica i social que implica, o bé com pot ser un llast pel benestar i la qualitat de vida si no s'aprofita. D'altra banda, l'expert en energies renovables i articulista Jaume Morron ha fet un repàs a les dades que marquen l'estat de desenvolupament de les energies renovables a Catalunya, remarcant que «ocupa una posició de cua respecte a la resta d'Europa i de l'Estat».Una altra de les taules dutes a terme ahir va tractar la transició energètica de les indústries energèticament intensives i va comptar amb la participació d'Oriol Alcoba, director general d'indústria de la Generalitat de Catalunya, Maria Mas, directora de l'AEQT, Javier Uría, líder de CO² a Espanya per CEMEX i Joan Vila, CEO de LCPaper i president de la comissió d'energia a PIMEC. Mas va remarcar la necessitat de «garantir seguretat jurídica per continuar descarbonitzant l'activitat del sector. L'AEQT té previst multiplicar per tres el consum elèctric actual el 2030 i per sis el 2050. Sense una normativa clara que eviti regulacions diferencials no serem competitius».L'última taula d'ahir va tenir com a protagonista la recerca i el desenvolupament de projectes d'H2 i va comptar amb Míriam Díaz de los Bernardos, directora de la Xarxa H2CAT, Rubén Folgado, director general de Messer Ibérica, Isaac Justícia, director de la Vall de l'Hidrogen i Emilio Palomares, director de l'ICIQ. Díaz de los Bernardos va recalcar la complexitat del canvi, ja que «la innovació necessita temps i assolir la neutralitat climàtica el 2050 és un procés urgent».Les II Jornades d'Energies Renovables i Sobirania continuen avui amb dues taules que tenen per objectiu situar al centre de reflexió la capacitat limitada de la xarxa de distribució elèctrica. Per parlar de planificació de la xarxa elèctrica, pública i privada, es comptarà amb la participació de Carlos Ontañón, director de transició i medi ambient a Forestalia, Daniel Pérez, director de l'Energètica, Víctor Cusí, president d'EolicCat, Salvador Salat, codelegat d'Unefcat, i Josep Ballart, enginyer superior de telecomunicacions. Pel que fa a emmagatzematge energètic es comptarà amb Franz Bechtold Gabarró,de Lhyfe, Isaac Justícica, director de la Vall de l'Hidrogen, Lluïsa Marsal, coordinadora node Badalona del CBCat, Robert Navarro,i CFO d'RWE i l'enginyer Antoni Tahüll.