El 25N a Tarragona se centrarà en tota mena de violències

També es té previst reforçar la presència del Punt Lila als barris

Actualitzada 13/11/2023 a les 19:06

Reforç del Punt Lila

Sota el lema, l'Ajuntament de Tarragona ha organitzat una sèrie de jornades amb motiu de la celebració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència de les dones, el 25 de novembre. Aquestes tindran lloc entre els dies 22 i 23 del mateix mes al Palau de Congressos. D'altra banda, les tècniques d'Igualtat van aprofitar l'acte de presentació de la programació per informar que, a partir del gener, la furgoneta del Punt Lila tindrà un recorregut per diferents barris i espais socials de la ciutat.Les jornades d'enguany tenen per objectiu visibilitzar els diferents tipus de violència que existeixen vers les dones, des de la psicològica fins a la mutilació genital, a més de tractar el punt de vista dels mitjans de comunicació i el masculí respecte a aquesta violència. La programació encetarà amb la ponència de la sexòloga Laila Pilgren, titulada. Seguidament, serà el torn de Maria Ángeles Fernández, periodista a la Pikara Magazine, en què es tractarà l'abordatge de les violències masclistes per part dels mitjans de comunicació. El 22 al vespre es durà a terme un taller d'elaboració de fanzins, obres d'autoedició, a partir de la reflexió col·lectiva sobre el feminisme.D'altra banda, el dia 23 de novembre destaca la presentació del conte, de Joan Torralba, sobre la mutilació genital femenina. La producció és fruit d'un treball de seguiment per part de l'autor a famílies a Gàmbia i altres territoris. L'acte comptarà amb la participació de la presidenta de l'Associació de Dones Africanes de Tarragona, Mariama Thioube Gueye. El mateix dia també es realitzarà un debat, organitzat des del Servei d'Atenció a Homes de l'ajuntament, sobre la pressió social que reben els homes, entre d'altres temàtiques. Totes les activitats requereixen inscripció prèvia al correuamb l'assumpte «Inscripció jornada Identifiquem les violències», o de manera presencial en el Departament de feminismes de l'ajuntament, abans del 21 de novembre.A banda d'aquestes jornades, el consistori també té previst reforçar el Punt Lila, i expandir-lo a altres espais, com els mercats de la ciutat o a la sortida de les escoles. «La voluntat és sensibilitzar, i que la gent identifiqui el Punt Lila com un espai d'atenció per algú que tingui un problema de violència», va explicar la consellera de polítiques d'igualtat, polítiques feministes i LGBTI+, Cecilia Mangini.Paral·lelament, del 24 al 25 de novembre la furgoneta de l'entitat se situarà en espais com el mercadet de Sant Pere i Sant Pau o la plaça Corsini, entre d'altres. D'altra banda, a partir del gener es publicarà la ruta que el vehicle farà per diferents barris i espais socials. L'objectiu és que canviï d'ubicació cada 15 dies o un mes. A banda de la furgoneta, la ciutadania pot visitar el Punt Lila fix situat en El Quiosquet de la Rambla Nova. Dins la programació d'activitats del 25N també està prevista la lectura del manifest el 24 de novembre a les 11 hores davant la porta de l'ajuntament, i a les 12 hores el manifest d'UGT i CCOO a la plaça de la Dona Treballadora.