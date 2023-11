ECP exigeix més places públiques de residències d'avis a Tarragona i demana no tancar la de Reus

El grup municipal portarà la demanda al plenari d'aquest divendres

Actualitzada 14/11/2023 a les 18:06

Demanen aturar el tancament de la residència de Reus

En Comú Podem ha exigit la creació de més places públiques de residències de gent gran a Tarragona i al conjunt de la demarcació. El portaveu del grup municipal, Jordi Collado, ha denunciat que les places de gestió pública a la comarca del Tarragonès (8,64%) són inferiors a la mitjana catalana (17,20%). Collado ha defensat que portarà la demanda al plenari municipal d'aquest divendres per demanar a la Generalitat la creació d'un nou equipament públic a la ciutat i instar-la a obrir les plantes que es mantenen tancades a la Residència La Mercè de Tarragona.També demanaran a l'Ajuntament que es pronunciï i demani al Govern que aturi el tancament de la Residència de Gent Gran de Reus. «En els darrers dies hem vist com la Residència de Gent Gran de Reus està amenaçada de tancament per la decisió de la Generalitat i el nostre territori no es pot permetre reduir les places existents, al contrari, ha de crear-ne de noves», ha denunciat el portaveu d'ECP a Tarragona, Jordi Collado.Per la seva banda, la diputada d'ECP al Parlament, Yolanda López, ha afirmat que la residència de gent gran La Mercè de Tarragona té 66 places públiques pendents de ser activades, des que l'equipament va acabar la seva remodelació, ara fa un any. «Resulta incompressible i una irresponsabilitat, tenint en compte que la ciutat no s'arriba a la ràtio recomanada per l'OMS de places residencials», ha denunciat.Paral·lelament, la CUP de Reus ha anunciat que també portarà al plenari municipal d'aquest 17 de novembre una proposta de declaració per instar al departament de Drets Socials a aturar el tancament de la Residència de Gent Gran de Reus, així com el procés de recol·locació dels usuaris. Des del partit també exigeixen al govern reusenc que garanteixi que no es perdran les 120 places públiques que té, actualment, l'equipament.