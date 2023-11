Despertant la vocació dels futurs científics

Més de 1.100 joves passaran pels tallers sobre el canvi climàtic que URV i AEQT organitzen per la Setmana de la Ciència

Tothom, quan és jove, es pregunta què vol ser de gran. Durant aquests dies, centenars d'escolars podran descobrir si la ciència és la seva vocació. I és que la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), en el marc de la Setmana de la Ciència, han organitzat diferents tallers experimentals relacionats amb el canvi climàtic per apropar aquest món als joves d'entre 10 i 18 anys del Camp de Tarragona. En total, més de 1.100 alumnes de 19 centres escolars participaran en aquestes jornades, que tindran lloc al CRAI del Campus Sescelades de la URV fins al pròxim 24 de novembre.A través de diversos experiments, els estudiants podran conèixer l'origen del canvi climàtic, la fixació del COper biomassa, la reducció d'emissions per eficiència energètica o la capacitat d'aïllament tèrmic de diversos materials. «Intentem que els experiments girin entorn de temes d'interès», explicava Maria Mas, directora general de l'AEQT, qui destacava que el principal objectiu és «transmetre als escolars l'interès per la ciència».Tant Mas com Enric Bolaño, dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, afirmaven que es vol «fomentar vocacions científiques» per dotar la indústria de professionals en el futur. Bolaño assegurava que els tallers han de servir per fomentar «el pensament crític» i la «creativitat investigadora i tecnològica» de l'alumnat, que en el futur ha d'aportar «les seves solucions concretes als problemes que ens planteja el segle XXI».Els alumnes de sisè de primària de l'Escola Pau Delclòs van ser, ahir, els primers a participar en aquests tallers. En el laboratori que ha muntat la URV es respirava la curiositat i l'interès dels estudiants, que van poder fer ús d'un aparell generador de COen una de les activitats. Aquesta consistia a comparar l'increment de temperatura en dos ports de vidre tancats, un dels quals omplien prèviament amb diòxid de carboni. En alguns casos, la diferència pujava fins als tres graus.«Ensenyem què és el canvi climàtic, quins efectes té i com podem neutralitzar-lo», indica Lucas Artigas, un dels vuit estudiants de la URV que afegia que «en comptes de fer una explicació teòrica sobre la molècula CO, fem experiments pràctics». Això facilita i fa més amè l'aprenentatge. Així ho afirma Núria Roig, professora dels alumnes de l'Escola Pau Delclòs que ahir van participar en els tallers: «Sortir de l'escola per fer activitats més pràctiques, amb professionals de la URV, és molt motivador i engrescador per a ells».En aquest sentit, la docent afirma que, arran d'aquests experiments, hi ha escolars que decideixen «estudiar ciències» i que «volen conèixer el perquè de moltes coses». De fet, aquest és l'objectiu principal de l'AEQT i la URV, que organitzarà una cinquantena d'activitats de les més de 400 que es faran a Catalunya per la Setmana de la Ciència.