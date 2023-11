Un estudi constata que el diagnòstic del TDAH en edats preescolars és tan fiable com el tardà

L'estudi, amb participació tarragonina, planteja un canvi en l'abordatge del trastorn i en la percepció de la seva simptomatologia

Actualitzada 13/11/2023 a les 18:36

Un estudi publicat a la revista 'The Lancet Psychiatry' ha constatat que el diagnòstic del TDAH que es fa durant els anys de preescolars és tan fiable com el que es realitza en edats més avançades. D'aquesta manera, es refuta la creença científica que afirmava que el diagnòstic d'aquest trastorn entre els 3 i els 6 anys podia no ser fiable, ja que els comportaments propis d'aquests infants es podien confondre amb la simptomatologia del trastorn.L'estudi, on també hi ha participat l'investigador de l'IISPV, Jordi Julvez, planteja un canvi de paradigma en l'abordatge del trastorn i en la percepció de la seva simptomatologia. Segons l'OMS, entre el 4% i 6% de la població mundial està diagnosticada de TDAH. La investigació ha recollit els resultats de 41 estudis duts a terme en 15 països diferents, que representen una mostra total de 4.708 infants amb TDAH. Segons han assegurat des de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), es tracta de «l'estudi longitudinal més nombrós fet fins ara en aquest camp, ja que s'ha dut a terme el seguiment d'aquests infants durant un mínim de 4 anys i, en alguns casos, se'ls ha avaluat al llarg de 33 anys».Per a l'investigador de l'IISPV, Jordi Julvez, les conclusions de l'estudi evidencien que «no s'ha de tenir por d'errar en el diagnòstic del TDAH si es fa en edats primerenques». «Hem de tenir en compte que detectar-ho aviat permetrà a l'infant començar el tractament de psicoteràpia abans», ha afegit Julvez, qui ha afirmat que «com més petit és el nen, més plàstic és el seu cervell».