Tarragona és la quarta ciutat de Catalunya on més pugen els lloguers

Els lloguers pugen un 14,3% a Tarragona capital i només és superada per Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Girona capital

Actualitzada 13/11/2023 a les 16:17

El preu de l'habitatge de lloguer ha pujat un 10,1 % a l'octubre a Catalunya respecte al mateix mes del 2022, el major increment detectat en cinc anys a la comunitat, segons dades del portal immobiliari Fotocasa publicades aquest dilluns. Segons ha informat Fotocasa en un comunicat, Barcelona se situa com la província amb els lloguers més cars a tot Espanya, amb 17,46 euros per metre quadrat de mitjana, un 55,5 % per sobre de la mitjana estatal.Els lloguers pugen al 89% dels municipis catalans analitzats per Fotocasa, i la ciutat de Badalona lidera el rànquing, amb una pujada interanual d'un 19,4 %, per sobre de l'Hospitalet de Llobregat, amb una pujada d'un 18,2 %; Girona capital, un 15,8 %; Tarragona capital, un 14,3 %; Castelldefels, un 14,1 %, i Granollers, un 12,7%. A Barcelona capital, els lloguers han pujat de mitjana un 9,0 % a l'octubre respecte dels nivells de dotze mesos enrere.Pel que fa al preu per metre quadrat, els municipis més cars a l'octubre són els següents: Sant Andreu de Llavaneres (22,96 euros per metre quadrat al mes); Barcelona capital (20,80 euros); l'Hospitalet de Llobregat (18,68); Castelldefels (18,44 euros); Sant Cugat del Vallès (17,30 euros); Sitges (16,51 euros); Badalona (16,31 euros) i Girona capital (13,46 euros). Per províncies, Girona és on més s'ha encarit el lloguer a l'últim any, amb un augment d'un 18,2 %, seguida de Barcelona, amb un 12,4 %, Lleida, un 8,4 %, i Tarragona, un 6,7 %.Lluny del preu mitjà de Barcelona, la província de Girona ha registrat a l'octubre 12,88 euros per metre quadrat de mitjana al mes als lloguers, seguida per Tarragona, amb 9,57 euros per metre quadrat, i Lleida, amb 7,86 euros. A tot Espanya, Catalunya se situa com la cinquena comunitat autònoma amb majors pujades de lloguers en l'últim any, només per darrere de les Illes Balears (21,3 %), la Comunitat Valenciana (17,2 %), Canàries (17,0 %), i Cantàbria (13,3 %).