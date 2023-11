Tarragona, entre les deu províncies de l'Estat amb més despesa en cinema per persona

En quinze anys els catalans han passat d'anar gairebé quatre vegades a l'any a menys de dos el 2022

Actualitzada 13/11/2023 a les 17:51

Catalunya tancarà l'any amb 14 milions d'espectadors de cinema, segons les previsions del Gremi d'Exhibidors de Catalunya facilitades a l'ACN. Continua així la remuntada després del daltabaix de la pandèmia i, segons aquesta estimació, s'assoliria gairebé el 75% dels 18,8 milions d'espectadors que tenia el cinema el 2019.Amb tot, els canvis en els hàbits de consum de cinema van fent davallar la freqüència d'assistència a les sales: en quinze anys els catalans han passat d'anar-hi gairebé quatre vegades l'any a menys de dues el 2022 (2,5 immediatament abans de la crisi de la covid-19), segons dades de l'Anuari SGAE analitzades per l'ACN.La freqüència amb què els catalans van al cinema s'ha anat reduint des de fa dècades, i la pandèmia no ha fet si no accentuar-ho. Segons les darreres dades recollides per l'Anuari de l'SGAE, a Catalunya el 2022 la mitjana va ser d'1,46 vegades (entrades per habitant). Tan sols quinze anys enrere, l'any 2007, la freqüència mitjana se situava en 3,7 vegades l'any.És cert que en aquesta comparativa hi pesa molt l'impacte de la crisis del coronavirus, a partir del 2020. Però si es mira el que passava immediatament abans, l'any 2019 la mitjana se situava ja en 2,5 entrades per habitant, el que significa una caiguda de més del 30% en poc més de deu anys (i això que el 2019 es considera un bon any, «el millor» de la dècada passada segons els exhibidors i d'acord amb les dades).D'altra banda, segons l'Anuari SGAE, a Catalunya, el 2022 no va superar els 10 euros per persona. En concret, va ser de 9,6 euros que, això sí, són dos per sobre de la mitjana de l'Estat (de 7,6 euros), i també la segona despesa més alta per darrere dels ciutadans de Madrid (11,2 euros). De fet, Barcelona, Tarragona i Girona -en aquest ordre- estan entre les deu províncies espanyoles amb més despesa en cinema per persona. Però la davallada en el consum ja es notava abans de la pandèmia, com es desprèn de la caiguda d'un 21% de la despesa per habitant entre 2007 i 2019, passant de gairebé 20 euros per persona ara fa 16 anys a 15,6 euros abans de la covid-19.Quant al preu mitjà de les entrades, Catalunya segueix sent la segona comunitat autònoma més cara, i Barcelona la segona demarcació on més car resulta anar al cinema, amb un preu mitjà de 6,6 euros el 2022. Des de l'any 2007 el preu de les entrades s'ha incrementat de mitjana un 10,3%, i on més s'ha enfilat és a Lleida, un 24,2%, passant de 5,3 euros a 6,6 euros.