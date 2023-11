Sis municipis s'uneixen per impulsar l'àrea metropolitana de Tarragona

Reivindiquen l'organisme com una «eina poderosa» per unir esforços envers projectes comuns

Actualitzada 12/11/2023 a les 20:25

Els alcaldes de Cambrils, Salou, Constantí, la Canonja, Tarragona i Reus van escenificar divendres la unió territorial per formar part de la futura àrea metropolitana del Camp de Tarragona. En aquesta línia, van defensar sumar esforços amb la voluntat de trobar «solucions comunes» per a problemàtiques esteses al conjunt del territori. Per fer-ho possible, posaren sobre la taula la possibilitat de mancomunar serveis amb l'objectiu de millorar-ne tant la qualitat com l'eficiència.



Alhora, els batlles de la futura àrea metropolitana del Camp de Tarragona demanaren «acabar amb la visió» i reivindicaren l'organisme com una «eina poderosa» per unir esforços envers projectes comuns. Així ho va manifestar l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui va defensar el potencial del Camp de Tarragona i va lamentar no tenir «ni el reconeixement, ni la inversió, ni tot l'interès que hauria de tenir» per part de la Generalitat.

De moment, el futur organisme resta a l'espera d'un informe encarregat a una consultora externa que permeti definir quins municipis en podrien formar part, quins serveis es podrien mancomunar, quines opcions hi ha per desenvolupar projectes conjunts i quins terminis s'haurien de seguir. Un cop es tingui aquesta informació, que s'espera que sigui en sis mesos, es crearan diferents comissions de treball que es dedicaran a mancomunar serveis com el transport, l'energia, l'habitatge o la neteja.

La mobilitat al Camp de Tarragona és una de les qüestions que es va tractar en la primera reunió entre batlles, amb la mirada posada en l'extinció de la concessió actual de transport públic per part de la Generalitat de cara al 2028. Segons Viñuales, marquen aquest horitzó amb la voluntat que el territori pugui dir la seva sobre l'organització dels municipis. A més, reclamen que es tinguin en compte els municipis a l'hora de redactar el pla director de la mobilitat del Camp de Tarragona, més enllà de poder presentar al·legacions als projectes elaborats des de Barcelona.

La trobada va coincidir amb una reunió de representants de l'Autoritat del Transport Metropolità a Tarragona, on va assistir la consellera Ester Capella. Una trobada a la qual no es va convocar als alcaldes de Cambrils, Salou, la Canonja, Constantí, Tarragona i Reus. En aquesta línia, els batlles van descartar que sigui un «acte de partit» i van defensar que la seva reunió ja s'havia programat prèviament.