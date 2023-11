Quasi 400 persones caminen 3 quilòmetres per l'ictus a Salou

També s'ha donat informació sobre la malaltia

Sota el lema Caminem tots junts per l'ictus, quasi 400 persones van participar ahir en la caminada popular per commemorar el Dia Mundial de l'Ictus. L'objectiu de la ruta va ser fer difusió d'aquesta malaltia, que és la primera causa d'invalidesa adquirida.



El trajecte, de tres quilòmetres, va comptar amb un recorregut adaptat a la població amb mobilitat reduïda. La jornada va transcórrer «en un ambient festiu», ja que, a banda de la caminada, hi va haver una actuació musical i es va fer l'entrega de material informatiu sobre aquesta patologia. Aquestes jornades les va organitzar l'Ajuntament de Salou i el Servei de Neurologia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Des del consistori salouenc, recorden que, per prevenir un ictus i la discapacitat que aquest pot provocar, cal tenir uns hàbits de vida saludables: no consumir tabac i altres tòxics com l'alcohol, seguir una alimentació saludable i fer exercici físic per evitar l'obesitat i el sobrepès. A més, afegeixen, que les persones que tenen factors de risc vascular, com la hipertensió, la diabetis i l'elevació dels nivells de colesterol, entre d'altres, els han de tenir controlats.