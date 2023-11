Prop d'un miler de participants en la 13a Caminada solidària a benefici de la Fundació La Muntanyeta

En total, s'hi han inscrit unes 850 persones, que se sumen als usuaris i usuàries de la fundació i els voluntaris que hi han volgut prendre part

Actualitzada 13/11/2023 a les 09:23

Prop de 1.000 persones van participar aquest diumenge , 12 de novembre , en la 13a Caminada solidària per a La Muntanyeta. Un any més, la marxa organitzada des de la Fundació La Muntanyeta en suport a les persones amb paràlisi cerebral i les seves famílies ha estat un èxit de participació.Amb aquesta activitat solidària s'han recaptat 8.000 euros, que es destinaran íntegrament a millorar les instal·lacions del centre, a benefici de les persones amb paràlisi cerebral que s'hi atenen.La marxa es va iniciar a les 09:00 h del matí a la Rambla Nova, davant del Teatre Tarragona, i després de recórrer la costa tarragonina va arribar a les instal·lacions de l'entitat, al barri de Sant Pere i Sant Pau, on es va celebrar una jornada de portes obertes a l'exterior del centre perquè tothom pogués conèixer la tasca que s'hi realitza. L'activitat va finalitzar amb un ambient molt festiu i familiar passades les 12 hores, al mateix punt on s'havia iniciat, al tram final de la Rambla Nova de Tarragona.Aquest any la caminada ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'empresa d'esdeveniments esportius Athletic Events, que ha supervisat amb voluntaris i senyalització l'anada de 7 quilòmetres fins a les instal·lacions de La Muntanyeta i la tornada, de 2 quilòmetres, fins al punt inicial a la Rambla Nova.Tots els participats van rebre una samarreta representativa d'aquesta edició, patrocini de Ford Tarraco Center, a més d'avituallament d'aigua i fruita. A més, totes les persones que van completar el recorregut sencer es van endur una xapa commemorativa amb el nou logo de la fundació realitzat solidàriament per la il·lustradora Pilarín Bayés.Aquesta marxa solidària, sota el lema #CaminemJunts, es du a terme en suport de la Fundació La Muntanyeta, la qual té per objecte principal la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral o etiologies similars de les comarques de Tarragona. Aquesta edició ha coincidit, a més, amb la represa de les obres de la nova residència al barri de Bonavista.