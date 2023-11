Neix l'Associació d'Hostaleria del Priorat amb Rafel Muria al capdavant

Els principals objectius són oferir formació per augmentar el personal qualificat a la comarca, promocionar als associats i defensar els seus drets

Actualitzada 12/11/2023 a les 20:37

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) del Priorat es va presentar divendres passat i neix de la necessitat de formar una entitat «que donés resposta a les necessitats específiques de les empreses del sector que treballen i que, cada cop més, s'instal·len al Priorat».



L'AEH Priorat està encapçalada per Rafel Muria com a president, xef del Restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, i formada per una junta que «aglutina a alguns dels millors hotels i restaurants de la comarca». Els principals objectius són oferir formació per augmentar el personal qualificat a la comarca, promocionar als associats a través d'eines com la Guia Gourmet i les jornades gastronòmiques o «assessorar i representar per defensar els seus drets».