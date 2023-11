Més de 1.000 Persones 'connecten' amb la 2a edició del SalouCongress

El congrés ha adoptat un format híbrid

Actualitzada 12/11/2023 a les 21:23

La segona edició del SalouCongress ha posat el focus en la importància dels entorns turístics com a motors d'innovació tecnològica i creixement industrial. Aquest any, el congrés ha rebut una atenció remarcable tant online com de manera presencial, amb un pic d'espectadors a l'streaming de gairebé un miler de persones, i més de 500 assistents virtuals de diversos indrets d'Espanya, incloent-hi ciutats com Barcelona, Sevilla i Madrid. També s'han connectat persones des de Melbourne i Buenos Aires.

Des del consistori, indiquen que, enguany, SalouCongress ha aconseguit una notable participació. A més dels espectadors en línia, un nombre significatiu d'assistents ha optat per gaudir de les ponències i debats en directe, demostrant l'interès creixent pel tema de la innovació en el turisme. L'objectiu del congrés ha estat posicionar Salou «com a referent en innovació tecnològica en el turisme a la Costa Daurada». El certamen ha servit com a plataforma «per a la reflexió, compartició d'experiències i intercanvi d'opinions sobre qüestions clau com la sostenibilitat econòmica i social en el sector turístic».