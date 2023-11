El Concurs Nacional de Dansa marxa de Tarragona després de 18 anys

L'organització denuncia la manca de facilitats de l'Ajuntament per obrir instal·lacions pel certamen

Actualitzada 12/11/2023 a les 20:19

El mes de maig era sinònim de dansa a Tarragona. Des del 2006, la ciutat acollia el Concurs Nacional de Dansa, una cita que aplegava ballarins d'arreu en un cap de setmana ple d'espectacles. Fins a enguany. El torneig no celebrarà la seva pròxima edició a Tarragona per la falta d'entesa amb l'Ajuntament.

«Al principi, el consistori ens va recolzar, però a mesura que van passar els anys aquest suport es va perdre», expressa Orión Picó, coorganitzador de l'esdeveniment i vicepresident de l'Associació Espanyola de Professionals Titulats en Dansa, l'entitat que impulsa el certamen. «Aquests últims mesos ens hem trobat que el govern municipal ens ha donat l'esquena. Pensàvem que al ser un nou executiu tindrien ganes d'impulsar el certamen, no ens ho esperàvem», denuncia Picó. El concurs se celebrava a les instal·lacions del Palau de Congressos, un escenari «ideal», segons Picó, per poder dur a terme esdeveniments d'aquest tipus i magnitud.

Tot i això, aquest certamen ha crescut cada any en nombre de participants. «Vam demanar a l'ajuntament un altre escenari, com el Teatre Metropol, per poder assumir el volum de gent», explica Picó. A més, fa unes setmanes la ciutat va acollir el Campionat d'Europa. El certamen va aplegar unes 7.500 persones i es calcula que l'impacte econòmic per la ciutat va ser d'un milió d'euros. «No és només un tema artístic, el concurs genera un moviment comercial molt important», diu Picó.

Però, segons denuncia l'organitzador, el consistori no va facilitar l'arranjament d'una nova edició de l'esdeveniment. «Tot han sigut problemes. Entenc la delicada situació del Metropol, però podríem buscar un altre espai, com el Teatre Tarragona», exposa Picó. A més, l'organitzador explica que «ens van posar uns preus elevats per les instal·lacions». Davant aquest escenari, l'associació ha optat per traslladar el concurs nacional a Burgos, on han trobat majors facilitats. «Ens han oferit dos teatres i de forma gratuïta», conclou Picó.

Porta oberta

Tot i la situació, l'organització deixa la porta oberta a tornar a Tarragona si les condicions milloren per l'edició següent. «Esperem que la ciutat s'adoni de la pèrdua. Jo soc tarragoní i m'agradaria tornar-hi amb més força que mai», expressa Picó. «Quan els ballarins guanyen les competicions regionals, diuen que 'van a Tarragona'. Hem aconseguit que sigui l'escenari nacional», afirma l'organitzador. En la mateixa línia, fonts de la conselleria de Cultura de l'Ajuntament expliquen que «tenim la porta oberta a reunir-nos per tractar els problemes que calguin».

Queda per veure si la voluntat de diàleg de les dues parts arriba a bon port i el concurs torna a Tarragona després de 18 anys ininterromputs.