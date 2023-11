«Donarem batalla contra la impunitat»

Unes 700 persones es manifesten en contra de la llei d'amnistia al Balcó del Mediterrani

El Balcó del Mediterrani de Tarragona va ser ahir al migdia l'escenari de la manifestació més multitudinària a la ciutat de rebuig a la llei d'amnistia pactada pel PSOE i Junts per Catalunya. Unes 700 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, van omplir de banderes catalanes i espanyoles i de proclames constitucionalistes un dels espais insígnia del municipi.

«Amb aquestes manifestacions canalitzem el malestar de tota la ciutadania vers aquest atac a la democràcia del PSOE, impulsat pels partits independentistes», va expressar Mario García, president provincial del Partit Popular, l'entitat organitzadora de l'acte. També va assistir a la convocatòria la diputada al Parlament de Catalunya dels populars, Lorena Roldán.

«Vulneren la separació de poders, la pedra angular de qualsevol democràcia, d'amagatotis, com els delinqüents», va exposar García. Els insults contra el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i la demanda de la seva entrada a presó, van ser una constant durant la jornada, que es va celebrar amb un ambient pacífic i distès. Fins i tot, hi van assistir famílies amb nens petits. «PSOE, no m'enganyaràs mai més», expressava la pancarta d'un dels manifestants.

També, Carles Puigdemont va ser un dels noms més repetits en els càntics, que el comparaven amb Sánchez i demanaven el seu empresonament. «L'acord d'investidura busca trencar la igualtat entre espanyols i ven la nostra llibertat a canvi d'interessos particulars», va denunciar García en la lectura d'un manifest unitari que es va llegir en les concentracions a totes les capitals de província del país. «En aquesta ocasió, l'amenaça es dobla perquè estan liderats per la primera persona que hauria d'impedir-ho. Hem de tenir una reacció ferma i serena, dels demòcrates, independentment del signe polític», exclamava García, entre aplaudiments.

En aquesta línia, segons els congregats, aquestes mobilitzacions són la manera de defensar el país en aquest moment polític, sense importar a qui o què es va votar el passat 23 de juliol. «Espanya no es ven, Espanya es defensa» va ser un dels càntics amb més èxit. «La democràcia europea està en joc quan l'espanyola està en perill», va dir García. A part de les espanyoles i catalanes, es van exhibir també moltes banderes de la Unió Europea.

«Donarem la batalla contra la impunitat als parlaments, als jutjats i als carrers, de manera cívica», va afirmar García. Es preveu que a mitjans d'aquesta setmana se celebri el debat d'investidura al Congrés dels Diputats.

En acabar la lectura del manifest, el PP va donar per acabada la concentració. Tot i això, molts manifestants reclamaven anar a la seu del partit socialista. I així va ser. En aquest cas, el relleu del lideratge de la concentració va passar a les mans de Vox. Centenars de protestants van començar una cercavila amb la presència dels diputats al Parlament de la formació d'ultradreta, Isabel Lázaro i Sergio Macián. Els crits d'«Europa reacciona, això és un atracament», es barrejaven amb les converses de qui feia el vermut a les terrasses dels bars i restaurants de la Rambla Nova.

Els manifestants van tallar parcialment la circulació a l'avinguda de Ramón y Cajal i van marxar amb pas ferm fins a la seu del PSC. Allí, després de fer-ho amb Sánchez, es va assenyalar l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, de «traïdor» i de no «defensar la seva nació». Els insults i desqualificacions cap a la formació socialista es van fer més notoris. Aquests, també es van ajuntar amb els d'«Espanya cristiana i no musulmana».

En la darrera setmana, s'han organitzat diverses concentracions a la seu socialista, però la d'ahir va ser la més multitudinària. Els congregats també van reclamar una vaga general, que des d'algun sindicat, com Solidaridad, ja s'està preparant. La protesta va transcórrer de forma pacífica i es va dissoldre sense cap incident. Fins, el que sembla, la propera mobilització.