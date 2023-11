Arrenca la 19a cursa Sant Silvestre a Tarragona i la 6a Campanya de donació 'Sang Silvestre'

El Mercat Central de Tarragona ha acollit la presentació d'aquesta tradicional cursa popular i serà el punt de recollida dels dorsals

Actualitzada 13/11/2023 a les 12:45

Aquest matí el Mercat Central de Tarragona ha estat l'escenari, un any més, de la presentació de la 19a cursa de Sant Silvestre que se celebrarà el pròxim 31 de desembre. El Mercat col·labora de nou en els premis de la cursa i la parada 'La Teca i la Meca' serà el punt de recollida dels dorsals els dies el 29 al 30 de desembre, en horari de 10 a 20 h. El diumenge 31 de desembre el Mercat Central romandrà tancat.L'acte de presentació ha comptat amb la presència de la presidenta de Mercats i consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; el conseller d'Esports, Berni Álvarez, el president del Club Esportiu Tarragona Fondistes, Josep Maria Estelrich i la coordinadora d'Equips Mòbils i Donació Interna del Banc de Sang i Teixits, Dra. Núria Vilanova.Montse Adan ha destacat que «per a l'empresa Mercats és una satisfacció tornar a col·laborar amb la cursa Sant Silvestre i ser partícips d'aquest esdeveniment que combina valors esportius, salut i solidaritat».Aquesta edició permet la inscripció de fins a 2.100 corredors i corredores en un recorregut urbà de 6,5 km. La sortida i arribada de la cursa serà al barri del Serrallo i el recorregut passarà per la Part Baixa i el Port de Tarragona.Les inscripcions es podran realitzar del 15 de novembre al 24 de desembre, o fins a exhaurir les inscripcions, a través del web www.athleticevents.net. Com en edicions anteriors i per sisè any consecutiu, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, es posa en marxa la campanya 'Sang Silvestre', una forma solidària d'inscriure's que consisteix en aconseguir una de les 250 inscripcions gratuïtes fent una donació de sang a l'Hospital Joan XXIII. Aquesta campanya de donació de sang s'inicia del 15 de novembre fins al 9 de desembre, o fins a exhaurir les 250 inscripcions gratuïtes.L'edició de la cursa d'enguany és solidària amb l'Associació #Epilep, si jo puc, tu també, Lliga Contra el Càncer i la Fundació Bonanit. Les empreses Signo i TAC12 patrocinen la bossa del corredor.