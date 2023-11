Un estudi de materials relaciona l'antiga Baetulo amb les elits de Tarraco des d'abans de la formació de l'imperi

Una revisió del fons del Museu de Badalona ha permès confirmar la presència de pedra d'Alcover des del segle I aC

Actualitzada 11/11/2023 a les 10:05

Un estudi de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i el Museu de Badalona ha permès situar a l'antiga Baetulo un material que utilitzaven les elits de l'antiga Tarraco per fer inscripcions, la popular pedra d'Alcover. I el que ho fa més interessant és que aquestes relacions existirien des d'abans de la formació de l'imperi, segons l'anàlisi de materials recuperats del fons del Museu de Badalona a partir d'una troballa del 2019 que ja feia sospitar els arqueòlegs d'aquesta possibilitat. «Coneixíem aquestes relacions des del segle I dC, però ara estem en un moment de finals de la república romana i això realça la importància de Baetulo en aquest context històric», explica a l'ACN Clara Forn, arqueòloga del Museu de Badalona.



Revisió del fons i noves troballes

El 2019 els arqueòlegs del Museu de Badalona van intervenir al sector de l'antiga fàbrica de l'Estrella i van descobrir l'existència d'una antiga explotació agrària romana, des d'on el productor Marcus Porcius exportava vi a tot l'imperi. Era una troballa molt important des del punt de vista comercial, però ara s'ha descobert una altra derivada de gran transcendència.Ja en aquell moment, els arqueòlegs van començar a «sospitar» que les pedres on es van trobar les inscripcions que referenciaven a Porcius eren realment pedra d'Alcover. Això, però, s'explica ara, després que un estudi hagi confirmat aquesta connexió amb la capital romana tarraconense.Clara Forn explica perquè és important la connexió de Baetulo amb Tarraco: «En un mateix moment històric es fa servir aquest material epigràfic per a inscripcions d'una certa importància i entre unes certes elits». I és que el que era normal en aquell moment és que les inscripcions es fessin amb pedra local fins a la consolidació de l'imperi.A partir de la inscripció de Marcus Porcius amb pedra d'Alcover, la investigació va fer una revisió del fons del Museu de Badalona i s'han pogut rescatar almenys tres peces d'excavacions antigues que havien passat desapercebudes. També són de pedra d'Alcover i pertanyien també al mateix període històric.Es tracta de fragments trobats en intervencions arqueològiques al jaciment de Can Peixau, al centre de Badalona, els anys 1930 i 1957. Una de les peces no s'ha pogut ubicar en un període concret, però les altres dues són també del segle I aC. Es tracta de fragments de pedra amb inscripcions, una d'elles de tipus funerari.Aquesta diversitat de peces porta els arqueòlegs a pensar que la relació de Baetulo amb un personatge com Porcius no era puntual. «Podríem pensar en unes elits més àmplies que tenien pes a la ciutat», explica Forn. L'arqueòloga celebra que les peces s'hagin pogut rescatar del fons gràcies a l'estudi per «ampliar el coneixement» sobre l'antiga ciutat romana.