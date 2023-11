Salou acollirà una caminada popular per a commemorar el Dia Mundial de l'Ictus

El trajecte, gratuït i sense necessitat d'inscripció prèvia, tindrà un recorregut adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

Actualitzada 11/11/2023 a les 17:18

Sota el lema Caminem tots junts per l'ictus, l'Ajuntament de Salou i el Servei de Neurologia de l'Hospital Joan XXIII han organitzat, demà dia 12 de novembre, una caminada popular per commemorar el Dia Mundial de l'Ictus.

L'objectiu de la ruta és fer difusió d'aquesta malaltia, que és la primera causa d'invalidesa adquirida. L'hora prevista de la sortida és les 11 del matí, des del passeig Jaume I, a l'alçada del Club Nàutic Salou.



El trajecte, de 3 km, tindrà un recorregut adaptat a persones amb mobilitat reduïda. No és necessària inscripció prèvia, és de caire gratuït i hi poden prendre part persones de totes les edats. Així mateix, hi haurà una actuació musical i entrega de material informatiu sobre aquesta patologia.