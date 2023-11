Un centenar de persones protesta contra la pujada d'impostos de Tarragona

Els participants han carregat contra els restauradors de la plaça de la Font perquè no han apagat les llums dels bars a les set de la tarda

Actualitzada 10/11/2023 a les 19:43

Un centenar de persones s'ha manifestat aquest divendres a la tarda a la plaça de la Font de Tarragona contra la pujada d'impostos aprovada pel govern municipal del PSC amb el suport de JxCat i En Comú Podem. Era la segona protesta per aquest fet i la primera que convocava la plataforma de nova creació Aixeca't Tarragona, que agrupa entitats veïnals i associacions de restauradors i comerciants. En la primera l'assistència va ser similar. Els impulsors han afirmat que l'increment de taxes els «ofega» i que entre pagar impostos i menjar, escolliran la segona opció. A més, han reclamat una «taula de diàleg» a l'alcalde, Rubén Viñuales.Finalment, els representants veïnals i econòmics participants han carregat micròfon en mà contra els restauradors de la plaça de la Font perquè no han seguit la convocatòria d'apagar els llums dels bars a les set de la tarda. També han criticat la població que no s'ha adherit a la iniciativa i als clients dels bars que en aquell moment seien a les terrasses. Amb tot, han anunciat una nova concentració pel pròxim dimecres a la tarda.