Tarragona, cinquena al rànquing de 50 iniciatives de dades obertes amb propòsits socials

El treball per publicar en obert les estadístiques d'atencions de l'IMSST s'ha presentat aquesta setmana a la Smart City Expo de Barcelona

Actualitzada 10/11/2023 a les 14:11

Tarragona, oberta a Europa en digitalització

Aquesta setmana, Tarragona ha participat a la fira Smart City Expo World Congress 2023, a Barcelona, per presentar el treball realitzat per publicar en obert les estadístiques d'atencions de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), un projecte que s'ha situat al cinquè lloc en el rànquing de 50 datasets amb propòsits socials que elabora Iniciativa Open Data Barcelona.La presentació ha tingut lloc aquest dimecres 8 de novembre a la fira barcelonina, on personal tècnic de l'IMSST i del Servei TIC de l'Ajuntament de Tarragona han explicat el procés per poder publicar en obert les atencions a usuaris per gènere, edat o nacionalitat, des de 2016 fins a l'actualitat.En la mateixa fira, que ha tingut lloc del 7 al 9 de novembre, Tarragona ha exposat davant d'una delegació de la ciutat polaca de Gdynia (localitat portuària de 240.000 habitants) l'estratègia i el projecte de transformació digital transversal que està duent a terme l'Ajuntament, en una trobada que ha tingut lloc mitjançant la delegació d'Exteriors del Centre d'Europa de la Generalitat de Catalunya i Localret.Durant la Smart City Expo es va formalitzar, d'altra banda, l'adhesió per part de diverses ciutats a la Living-In EU , una declaració a la qual Tarragona es va adherir el mes passat. La declaració se centra en lacooperació entre àrees geogràfiques i entre sectors per impulsar la innovació que permetrà que les ciutats i les comunitats desenvolupin serveis eficients, rendibles i centrats en la ciutadania.La consellera de Serveis Interns i Tecnologia de l'Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró, ha destacat al respecte que «Tarragona s'està obrint a Europa en l'àmbit de la digitalització».