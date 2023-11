La Taula d'Infància i Adolescència començarà a reunir-se a Tarragona aquest mes

El nou òrgan comptarà amb la participació dels departaments públics i les associacions ciutadanes

A partir d'aquest novembre, Tarragona comptarà amb un nou òrgan de participació i coordinació centrat en els més joves. Es tractarà de la Taula Local d'Infància i Adolescència, que celebrarà el seu primer plenari el pròxim 27 de novembre. «El principal objectiu de la Taula és potenciar la coordinació entre tots els agents implicats en la promoció i prevenció social de la infància i adolescència i la detecció i la intervenció davant de possibles situacions de risc i desemparament», explica Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials i presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST).Aquesta estructura serà inèdita a la ciutat i comptarà amb representació del diferents departaments del consistori, com l'IMET o el SOAF, però també de la Guàrdia Urbana, dels centres cívics i dels grups municipals, entre d'altres. També, el nou òrgan comptarà amb la participació de professionals d'altres entitats concertades prestadores de serveis, com els centres hospitalaris, i de l'àmbit de la Generalitat, com del cos dels Mossos d'Esquadra o del departament de Justícia Juvenil. Per últim, les associacions i entitats ciutadanes que treballen amb infància i adolescència a la ciutat també estaran representades, com l'Aspercamp, l'Associació Todos en Azul o la Fundació Onada, entre d'altres.El reglament de l'òrgan es va aprovar en el ple a l'abril. Fins ara, s'han mantingut reunions entre tècnics que en formaran part i la direcció de l'IMMST, però el dia 27 s'oficialitzarà aquesta nova estructura municipal. La meta de la conselleria és fer reunions mensuals i crear dos grups de treball. Un tractarà la detecció i la intervenció, amb l'objectiu d'estudiar i analitzar situacions de risc o desemparament i establir la intervenció adient. L'altre, es focalitzarà en la promoció i la prevenció, per tal d'afavorir el treball en xarxa, establir col·laboracions i actuacions coordinades encaminades a donar resposta a les necessitats detectades. Ambdós grups estaran liderats per tècnics de l'IMSST.Mangini defensa aquesta distribució, ja que «amb equips i serveis del territori coordinats es poden millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i adolescència». El consistori preveu que la Taula sigui un espai de treball transversal que lideri l'elaboració de protocols davant de possibles situacions de risc, que posteriorment es portin al ple municipal. «A banda, a través d'aquesta Taula es poden estudiar casos individuals i analitzar alternatives per millorar intervencions coordinades entre diferents serveis», exposa Mangini. D'aquesta forma, la conselleria busca facilitar el servei dels agents que treballen amb infants i adolescents en la seva vida quotidiana al municipi.