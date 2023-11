La lluita contra l'ús del mòbil uneix els pares i mares de Tarragona: «És una explosió»

En pocs dies, s'han creat diversos grups territorials que demanen la prohibició dels aparells a les aules fins als 16 anys

Falta d'oci entre 12 i 16 anys

Sota el lema, més d'un miler de famílies de la província de Tarragona s'han unit a un moviment que promou que els adolescents no tinguin mòbil fins als setze anys. El primer grup de xat de l'associació va néixer la setmana passada, a Barcelona, i ja aplega més de 9.000 persones. Dies més tard, a Tarragona i a Reus es van formar altres agrupacions, que tenen uns 500 membres cadascuna i no paren de sumar adeptes.«És una explosió, molta gent es va posar d'acord en pocs dies i es van començar a unir a la causa», explica Cristina González. Ella és delegada tant del grup de Tarragona com el de Torredembarra. També, a Altafulla, al Priorat i a les Terres de l'Ebre s'han format altres col·lectius. En total, ja s'hi han sumat 1.230 persones arreu de la província. «Ens van demanar crear agrupacions territorials per traslladar la informació i tenir una terminal a cada lloc», exposa González. Justament, les línies d'actuació de l'associació se centren, de moment, en difondre informació sobre els perills de l'ús de les pantalles en els adolescents al major nombre de pares i mares, associacions i centres educatius possibles.«Ens ha sorprès la quantitat d'articles, conferències i xerrades que sostenen el que nosaltres plantegem», afirma González. Segons la delegada, el gruix dels membres del grup de l'associació el formen pares i mares d'alumnes que «veuen que no hi ha una pressió ni necessitat real d'aquest ús a la seva edat, sinó que és absolutament una pressió social», denuncia González. Però també hi participen psicòlegs, psiquiatres, professors i treballadors del món de la tecnologia que han tractat i els preocupa aquesta situació.«Molts professionals tenen molta iniciativa i ens donen eines i guies formatives per poder-les treballar amb els nostres fills», explica González. «Al final, tots hem diagnosticat el mateix problema i intentem ajudar-nos perquè veiem que clarament aquest no és el camí», exposa la delegada. Una de les principals reclamacions dels grups és la prohibició dels mòbils a les aules fins al batxillerat. Molts pares i mares defensen no donar aquest aparell als seus fills fins als 16 anys.En aquesta línia, un dels beneficis de l'organització que destaca la delegada són els grups de debat. «Ens enriqueix poder compartir experiències i idees entre nosaltres», diu González. A més, la delegada assenyala la falta d'oferta d'oci per als nens de 12 a 16 anys. «Hi ha un buit d'oci per part dels ajuntaments i els departaments de joventut, i això té conseqüències», alerta González. De moment, la delegada no preveu que l'associació convoqui mobilitzacions. «És aviat encara. Creiem que s'ha de donar temps a la plataforma central a què defineixi el futur pla d'actuació», expressa González.L'associació ja està duent a terme reunions internes per definir el futur del moviment. Segons la delegada, els Consells Escolars del territori estan convocant reunions extraordinàries perquè «s'esfereeixen» davant aquest nou moviment. «Ells haurien d'haver buscat fa temps la solució a aquest problema», expressa González. «Ja s'ha obert un debat social i ara s'ha d'iniciar un debat en l'àmbit educatiu», conclou la delegada de l'associació.