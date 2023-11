La instal·lació de 77 noves càmeres al Port de Tarragona estarà llesta al desembre

El final de l'actuació estava previst per al setembre, però s'ha endarrerit

Actualitzada 09/11/2023 a les 22:14

El Port de Tarragona està treballant en la instal·lació de 77 noves càmeres a diferents espais que són competència de la institució, com el Moll d'Aragó, el d'Andalusia i el de la Química. Tot i que la previsió era que estiguessin col·locades el passat mes de setembre, finalment, no serà fins al desembre que estaran totes instal·lades. Segons expliquen des del Port, hi ha hagut aquest endarreriment perquè ha estat necessari fer una ampliació del contracte.L'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha destinat 669,837 euros (IVA inclòs) a aquesta intervenció, que pretén millorar el servei actual. Ara mateix, el Port ja compta amb un sistema de vigilància i control, apte a nivell informàtic. A principis del 2023, l'APT va adjudicar a l'empresa Magal S3 España la col·locació dels nous sistemes de videovigilància a l'entorn portuari.De les 77 noves càmeres, 17 s'ubicaran en diferents punts de l'espai urbà. Hi haurà una a la llotja dels pescadors i una altra al costat de la zona de terrasses del Serrallo, a prop del pont de la Petxina. L'actuació també contempla instal·lar-ne una al Tinglado 1, a l'edifici de l'Stella Maris, dues al de la Creu Roja i tres entre la seu institucional i l'administrativa. Pel que fa a la primera, també es posaran dues tocant a la rotonda que connecta amb el port esportiu. També n'hi haurà pel passeig marítim de Rafael Casanova, en el seu pas per la platja del Miracle.